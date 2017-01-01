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Merkel: 2016 zor sınavlarla dolu bir yıldı

01 Ocak 2017 11:21

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 31 Aralık (DHA)- Almanya Başbakanı Angela Merkel, geride bıraktığımız 2016 yılının “zor sınavlarla dolu bir yıl” olduğunu söyledi. Yeni yıl

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 31 Aralık (DHA)- Almanya Başbakanı Angela Merkel, geride bıraktığımız 2016 yılının “zor sınavlarla dolu bir yıl” olduğunu söyledi. Yeni yıl mesajında terör konusuna ağırlık veren Merkel, “2016 zor sınavlarla dolu bir yıldı. En zor sınav kuşkusuz bizi de birkaç yıldır hedef alan İslamcı terördü. 2016’da bizi ülkemizin ortasında hedef aldılar: Würzburg, Ansbach ve kısa bir süre önce Berlin’de Noel pazarında. Evet, terör saldırılarının Almanya’da güvende olmak için gelen kişiler tarafından yapılması fazlasıyla acı ve tiksindirici. Bu kişiler gerçekten korunmaya muhtaç olan kişileri de zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Teröre karşı alternatifin hukuk devleti ve demokrasi olduğuna vurgu yapan Merkel, terörün yaşam tarzını belirlemesine izin vermeyeceklerini söyledi. Merkel, “Teröre karşı birlikte daha güçlüyüz” diye konuştu. Alman devletinin vatandaşlarının güvenliği için her türlü önlemi aldığını ve almaya devam edeceğini kaydeden Merkel, 2017’de bunun için gerekli politik ve yasal önlemleri acil olarak alacaklarını vurguladı.

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