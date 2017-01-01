(Görüntülü Haber) Çaldıran buz tuttu

ÇALDIRAN (Van), (DHA)- VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde etkili olan aşırı soğuk nedeniyle hayat durma noktasına geldi, akarsu ve dereler buz tuttu.Bölgedeki kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Çaldıran'da günlük yaşam olumsuz etkilendi. Gece gündüz sürekli sobaların yandığı Çaldıran'da, soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler de buz tuttu. Tüm olumsuzluklara rağmen ağaçların buz tuttuğu ilçede seyrine doyumsuz kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.