Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 24 yaşındaki Ramazan Kuş, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin sulama kanalına uçması sonucu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 24 yaşındaki Ramazan Kuş, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin sulama kanalına uçması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza bu sabah Serik'e bağlı Karadayı Mahallesi'nde meydana geldi. Boğazkent Mahallesi'ndeki bir yakınının evinden dönen Ramazan Kuş'un yönetimindeki 07 ASH 96 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi ve DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan Ramazan Kuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sudan çıkarıldıktan sonra Ramazan Kuş'un cesedi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

FOTOĞRAFLI