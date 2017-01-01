Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    01 Ocak 2017 14:33
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Beyin kanaması geçiren GMİS Genel Sekreteri defnedildi

01 Ocak 2017 14:28

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri 51 yaşındaki Hakkı Arslan, son yolculuğuna

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri 51 yaşındaki Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.
Bartın'da 3 gün önce rahatsızlanan GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan, vücudunda uyuşma ve his kaybı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hakkı Arslan, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakkı Arslan'ın önceki gün akşam yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybederek, öldü. Bu sabah Bartın Devlet Hastanesi morgundan cenaze aracıyla alınan Arslan Arıt köyündeki evinin önüne getirildi. Burada duaların okunmasının ardından Arıt merkez camiinde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Genel Sekreter Hakkı Arslan’ın oğulları Ayhan ve Muhammet Arslan taziyeleri kabul etti. Arslan’ın cenaze törenine Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Genel Başkanı (GMİS) Ahmet Demirci, Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK Amasra Müessese Müdürü Ejder Erbay, Amele Birliği Başkanı Osman Balamir, sendika şube başkanları yönetim kurulu üyeleri madenciler ve yakınları katıldı. Cenaze namazı ardından Hakkı Arslan Arıt köyündeki aile mezarlığında defnedildi.
EŞİ TABANCA İLE YARALAMIŞTI
Zonguldak'ta oturan 46 yaşındaki Hülya Arslan, geçen 1 Eylül'de 6 yıl önce evlendiği eşi Hakkı Arslan'ı, kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tabancayla 3 el ateş ederek yaralamıştı. Bacakları ve kalçasından yaralanan Hakkı Arslan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedaviden sonra taburcu edilmişti. Hülya Arslan, suç vasfının değişme ihtimali, kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, iki taraf birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Noel Baba protestosuna soruşturma yok
Endonezya’da turist teknesi yandı: 23 ölü
(Görüntülü Haber) Kuğulu Park'ta kar selfiesi
(Görüntülü Haber) Savcı Kaya, hayatını kurtaran can dostlarına sahip çıkıyor
TEİAŞ'ın hatlarının onarımı için 160 kişilik ekip çalışıyor
Başkan Mergen, kamptaki Manisaspor'u ziyaret etti
Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü
Reina'nın sahibi Koçarslan'dan saldırıyla ilgili açıklama
İKV: Hain saldırı hayat tarzı tercihlerini ve halkın moralini hedef aldı
Altay'a altyapı takviyesi
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Akseki'de okullara kar tatili
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1515:3217:5519:21
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=