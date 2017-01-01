TERÖR SALDIRISINDA HAYATINA KAYBEDENLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR.

* 1'i kadın, 2 güvenlik görevlisinin cenazeleri adli tıp kurumundan alındı. Terör saldırısının bir başka kurbanı Mustafa Sezgin Seymen oraya nişanlısı Sezen Arseven'le gitmişti.

* 1'i kadın, 2 güvenlik görevlisinin cenazeleri adli tıp kurumundan alındı. Terör saldırısının bir başka kurbanı Mustafa Sezgin Seymen oraya nişanlısı Sezen Arseven'le gitmişti. Seymen hayatını kaybetti nişanlısı yaralandı. Birlikteliklerinden geriye geçtiğimiz mayıs ayındaki nişan fotoğraları kaldı

Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbul DHA



Ortaköy'deki Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor.



Saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in Mayıs ayında nişanlandığı öğrenildi. Nişanlısı Sezen Arseven ile birlikte Reina'ya giden Seymen artık yaşamıyor. Sezen Arseven'in adı yaralı olarak hastaneye götürülenlerin arasında geçiyor. Nişanlı çiften geriye geçtiğimiz mayıs ayında yapılan nişan töreni fotoğrafları kaldı.





KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ HATİCE KARCILAR ERDEK'TE TOPRAĞA VERİLECEK



Reina'daki silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar da şehit oldu. Karcılar'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erdek'e götürüldü. Aynı saldırıda şehit olan güvenlik görevlisi Yunus Görmek'in cenazesi de yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

CENAZESİ KASTAMONU'YA GÖTÜRÜLDÜ.



Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de mali müşavir Mustafa Kaya.. Arkadaşları ile birlikte eğlenmek için Reina'la gelen Kaya'nın cenazesi Kastamonu'ya götürüldü.

IRAKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ



Saldırıda Iraklı Jalal Abbas da hayatını kaybetti. Kemerburgaz Üniversitesi öğrencisi olan Abbas'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor.





Görüntü Dökümü:



-FOTOĞRAFLAR (SIRASIYLA)



-Mustafa Seymen (2 foto)



-Hatice Karcılar (2 foto)



-Yunus Görmek (1 foto)



-Jalal Abbas (3 foto)