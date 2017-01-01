Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    01 Ocak 2017 16:04
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

TERÖR SALDIRISINDA HAYATINA KAYBEDENLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR.

01 Ocak 2017 15:54

* 1'i kadın, 2 güvenlik görevlisinin cenazeleri adli tıp kurumundan alındı. Terör saldırısının bir başka kurbanı Mustafa Sezgin Seymen oraya nişanlısı Sezen Arseven'le gitmişti.

* 1'i kadın, 2 güvenlik görevlisinin cenazeleri adli tıp kurumundan alındı. Terör saldırısının bir başka kurbanı Mustafa Sezgin Seymen oraya nişanlısı Sezen Arseven'le gitmişti. Seymen hayatını kaybetti nişanlısı yaralandı. Birlikteliklerinden geriye geçtiğimiz mayıs ayındaki nişan fotoğraları kaldı

 

Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbul DHA



Ortaköy'deki Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor.



Saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in Mayıs ayında nişanlandığı öğrenildi. Nişanlısı Sezen Arseven ile birlikte Reina'ya giden Seymen artık yaşamıyor. Sezen Arseven'in adı yaralı olarak hastaneye götürülenlerin arasında geçiyor. Nişanlı çiften geriye geçtiğimiz mayıs ayında yapılan nişan töreni fotoğrafları kaldı.





KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ HATİCE KARCILAR ERDEK'TE TOPRAĞA VERİLECEK



Reina'daki silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar da şehit oldu. Karcılar'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erdek'e götürüldü. Aynı saldırıda şehit olan güvenlik görevlisi Yunus Görmek'in cenazesi de yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

CENAZESİ KASTAMONU'YA GÖTÜRÜLDÜ.



Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de mali müşavir Mustafa Kaya.. Arkadaşları ile birlikte eğlenmek için Reina'la gelen Kaya'nın cenazesi Kastamonu'ya götürüldü.

IRAKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ



Saldırıda Iraklı Jalal Abbas da hayatını kaybetti. Kemerburgaz Üniversitesi öğrencisi olan Abbas'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor.





Görüntü Dökümü:



-FOTOĞRAFLAR (SIRASIYLA)



-Mustafa Seymen (2 foto)



-Hatice Karcılar (2 foto)



-Yunus Görmek (1 foto)



-Jalal Abbas (3 foto)

 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

flaş
flaş
Yeni yılın ilk saatlerinde lüks araç içinde ölü bulundu (3)
İsrail Basını: Hayatını kaybedenlerden biri İsrail vatandaşı
Halep’ten getirilen yaralılardan ölenlerin sayısı 43 oldu
Kar esaretinden kurtulunca zeybek oynadı
DHA YURT BÜLTENİ-7
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Türkçe mesaj: Saldırı insanlığa karşı yapılmıştır
DHA ANKARA - İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Türkçe mesaj: Saldırı insanlığa karşı yapılmıştır
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Akseki'de okullara kar tatili
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1515:3217:5519:21
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=