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(Görüntülü Haber) Tunca Nehri'nde kano keyfi

01 Ocak 2017 17:05

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyesi sporcular, kar ve soğuk hava nedeniyle yüzeyi yer yer buz tutan Tunca Nehri'nde kano ile kürek çekerek 4 kilometrelik

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyesi sporcular, kar ve soğuk hava nedeniyle yüzeyi yer yer buz tutan Tunca Nehri'nde kano ile kürek çekerek 4 kilometrelik parkuru 1.5 saatte kat etti.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiindeki Fatih Köprüsü'nden nehre inen kanocular, yaklaşık 1.5 saat boyunca kürek çekerek Tunca Nehri'nde kano keyfi yaptı. Soğuk ve karlı hava nedeniyle yüzeyi yer yer buz tutan nehirde kanolarla Tunca Köprüsü'ne kadar gelen sporcular soğuk havaya rağmen oldukça keyifli bir etkinlik olduğunu söyledi. EDOSK üyesi Mustafa Çelik, şehrin ve Trakya'nın tanıtımı için bu tür etkinlikleri yurt dışından gelen sporcularla da yaptıklarını ifade ederek, "Tunca ve Meriç nehrinin yanı sıra Trakya'da çok sayıda kano etkinliği düzenledik. Şehrimizde 2 senedir kar yağışı olmamıştı. Kar yağışı bekliyorduk, kar yağınca hemen fırsatı değerlendirdik. Yaklaşık 1.5 saat kürek çekerek parkuru tamamladık. Parkurun yarısı neredeyse buzluydu. Oldukça keyifli bir etkinlik oldu" dedi.Kano sporcularından Bahar Eren de ilk kez nehirde kano sporcu yaptığını ve çok keyif aldığını anlatarak şunları söyledi:"İlk kez bu sporu yaptığım için çok heyecanlıydım. Genelde yazın yapılıyor ama kar manzarasında kano çok güzel ve etkileyiciydi. Yaklaşık 4 kilometrelik parkurdan geldik. Çoğu zaman nehrin üzeri buz tutmuştu. Onları geçmek zaman zaman tehlikeli ve heyecanlıydı. Benim için çok güzel deneyim oldu. Herkese tavsiye ederim."

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