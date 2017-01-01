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KARTAL'DAKİ ŞÜPHELİ OTOMOBİLDE SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

01 Ocak 2017 19:42

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA

Kartal'da terk edilmiş haldeki otomobil polisi alarma geçiriken bomba imha uzmanlarının araştırması sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Kartal Kadıköy İstikameti yan yol üzerinde saat 19.00'da terk edilmiş otomobil bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yan yolu traiğe kapatırken bomba imha uzmanları 41 UB 730 plakalı otomobilde incelem yaptı. İnceleme sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmdı. Polis, otomobilin çalıntı olabileği şüphesi üzerinde duruyor. Otomobil, çekiciyle emniyete götürlüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kapatılan trafikten görüntü

-Polis ekipleri

-Otomoilden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

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