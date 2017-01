Robin van Persie: ''Hedefimiz ligi şampiyon tamamlamak''

İSTANBUL,(DHA)



Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, ligi şampiyon olarak tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'n ilk yarısının son derece ilginç olduğunu kaydeden van Persie, ''Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Yeni hocamızın gelmesiyle de yolumuza Dirk Advocaat, Cornelis Geert Aaldrik Pot ve Marinus Antonius Been ile devam ettik. İyi bir sezon öncesi dönemi olmadı. İlk 3 maçta sadece 1 puan alabildik ve aslında hala o 1 puanın acısını çekiyoruz. Ondan sonra çok iyi bir dönem yakaladık. Kendimizi çok geliştirdik, çok daha iyi bir oyun oynamaya başladık. Antrenmanlarda da bunu herkes görebiliyor. Kulübün içerisindeki herkes de bunun farkındadır. Bizim için işler iyi gitti'' dedi.

''TAKIM HALİNDE KEYİF ALARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ''

Kişisel anlamda kendisi için işlerin çok iyi gittiğini ifade eden Robin van Persie, takım içerisindeki disiplinin ise yüksek olduğunu söyledi.

Hollandalı futbolcu, ''İdmanlarda bu görülebiliyor ve farklı bir yapı oluşturuldu. Aslında bu benim alışık olduğum bir yapı. Hollanda tarzı bir yapı olarak bunu değerlendiriyorum. Yeni hocamızın geldiği günden bu yana çok iyi bir dönem yakaladım. Belki bazı oyunculardan daha hızlı bu yapıya adapte oldum çünkü benim daha önceden bildiğim antrenman tarzı, bildiğim bir yapı oluşturuldu. Çok fazla sayıda Hollandalı hocayla çalıştım. Onlar nasıl çalışır, gayet iyi biliyorum. Herkesin de görebildiğini düşünüyorum bu yeni yapının bana ne kadar katkısı olduğunu. Keyif alıyorum, arkadaşlarım da keyif alıyor. Takım halinde keyif alarak yolumuza devam ediyoruz'' diye konuştu.

"GALATASARAY'A, BEŞİKTAŞ'A VE MANCHESTER UNİTED'A GOL POZİSYONU VERMEDİK"

Kendilerini her gün geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen yıldız futbolcu, sarı-lacivertli ekipteki yapının oturduğunu söylerek şöyle konuştu: ''Daha sonraki dönemde de istediğimiz skorları almaya başladık. Çok iyi bir seri yakaladık. Genel anlamda çok sağlam bir görüntü sergilediğimizi düşünüyorum. Özellikle savunma açısından çok sağlam görüntü sergileyen bir takım haline geldik. Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Manchester United'la oynadığımız maçlara bakıyoruz, rakiplere hiç pozisyon vermemişiz. Özellikle kendi sahamızda gerçekten rakiplere hiç fırsat tanımıyoruz. Harika bir takım zaten bu şekilde oluşur. Sağlam duruş öncelikle savunmadan başlar. Birlikte savunma yapıyoruz, birlikte hücum ediyoruz. Bunu getiren en önemli nokta da disiplin.''

''LİGİMİZE BAKTIĞIMIZDA ÇOĞU TAKIMDAN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖREBİLİYORUZ''

Sarı-lacivertli taraftarların desteği hakkında da konuşan Robin van Persie, ''Onlar da harika bir takım, muhteşem bir takım nasıl olur bunu görebiliyorlardır. En büyük takımlarda mutlaka beraberlikler, mağlubiyetler alabilir. Bunlar futbolda olan şeyler. Biz şu anda ligimize baktığımızda çoğu takımdan daha güçlü olduğumuzu görebiliyoruz. Goller atıyoruz, rakiplere pozisyon vermiyoruz ve bunu yaparken de keyif alıyoruz, eğleniyoruz, tadını çıkarıyoruz. Bence en önemli nokta da bu. Günlük yaptığımız antrenmanlarda da gerçekten büyük keyif alarak çalışıyoruz ve maç kazandıkça daha da büyük keyif alıyoruz, daha da çok eğleniyoruz.

"TRABZONSPOR GALİBİYETİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Trabzonspor galibiyetinin sarı-lacivertli takım için çok önemli olduğunu dile getiren yıldı futbolcu şu ifadeleri kullandı: ''Son derece kritik bir karşılaşmadan galibiyetle dönmeyi başardık. Ligin yukarısında kalabilmek için çok kritik bir maçtı. Şu an lig tablosuna baktığımızda 3-4-5 puan gibi farklarla rakiplerimizin gerisindeyiz. Bizim isteğimiz de yukarıda kalabilmekti çünkü gerçekten çok geriden geldik. Bu anlamda şu anda bulunduğumuz durumdan dolayı tüm çalışanları, teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Aynı zamanda taraftarlarımızın hem iç sahada hem de dış sahada bize verdiği destek çok önemliydi. Onların da sayesinde bu noktadayız.''

"MANCHESTER UNITED, FEYENOORD GİBİ TAKIMLARIN ÖNÜNDE GRUBU LİDER BİTİRMEK BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Avrupa Ligi'nde çok zorlu bir gruptan çıkmayı başardıklarinıve bu gruptan çıkmanın çok önemli ve güzel olduğunu söyleyen Robin van Persie, ''Ama bir de bu grubu birinci bitirmek son derece özel bir durum oluşturdu. Bu anlamda bu işte emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Harika bir performans göstererek bu gruptan ilk sırada çıkmayı başardık. Manchester United gibi, Feyenoord gibi takımların önünde bitirmek bizim için çok iyi oldu. Bunun mutluluğunu yaşayabiliriz.

''TUR AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANSIMIZ OLDUĞUNA İNANIYORUM''

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki turda olduklarını hatırlatan van Persie, ''Krasnodar ile karşılaşacağız. Birkaç yıl önce Krasnodar'ı Feyenoord'la oynarken izledim. Feyenoord çok zor bir karşılaşma yaşadı ve maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. O dönemden beri kendilerini geliştirdiklerine inanıyorum. Üzerine mutlaka katmışlardır. Kendimizi geliştirmeliyiz, yaptığımız işi sürdürmeliyiz. Gerektiğinde bulduğumuz pozisyonları değerlendirip golleri atmalıyız. Tur açısından çok büyük bir şansımız olduğuna inanıyorum. İyi bir hedef var önümüzde ve bu dönem bizim açımızdan keyifli olacaktır. Bu anlamda kuraya çok pozitif bakıyorum'' dedi.

"HEDEFİMİZ LİGİ ŞAMPİYON TAMAMLAMAK"

Sarı-lacivertli ekibin yeni yıldan beklentilerinin belli olduğunu ve her zaman en iyileri hedeflediklerini vurgulayan Robin van Persie, ''Kişisel anlamda bu benim için böyle, kulübümde de bu durum aynı şekilde geçerli. Kariyerim boyunca hep aynı şekilde düşündüm. Ama en iyileri hedeflerken, en iyileri düşünürken gerçekçi de olmalıyız. Şu anda ligin tepesindeki grubun içerisindeyiz. Liderin 5 puan, ikincinin de 4 puan gerisindeyiz. Ve hedeflerimize çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz; bu ligi şampiyon tamamlamak. Buna ulaşmanın yolu da adım adım, maç maç ilerlemek. Bu konuya son derece pozitif bakıyorum. Önümüzde 3 takım var ve bu 3 takımla şampiyonluk mücadelesini sürdürüyoruz. Biz kendi maçlarımızı kazandığımız sürece her hafta, hemen hemen her hafta eminim ki rakiplerimizden biri puan kaybı yaşayacaktır. Son ana kadar bu yarışın içinde olmalıyız. Zaten şampiyonluklarda bu şekilde kazanılıyor. Şampiyon olmanın tek yolu bu. Antrenmanlarda da kendimizi geliştirmeyi sürdürmeliyiz'' diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ FARK YARATIYOR"

Fenerbahçe taraftarlarının desteğinin çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyen van Persie, ''Onlar bizim 12. adamımız. 18 aydır buradayım ve bu süreçte şunu gördüm. Dolu statta oynadığımız da, çok büyük bir avantaj elde ediyoruz. Ama şöyle bir durum da var; bir maç tıklım tıklım statda 50 bin kişinin önünde oynuyoruz, bir sonraki maç bakıyoruz ki stadımızda sadece 10 bin kişi var. Bunu biraz daha sabit bir hale getirmeliyiz. Bana göre dolu stat oranımızı arttırmalıyız. Birlikte bu işin üzerinde çalışmalıyız. Ama tabii ki bizim de futbolcular olarak taraftarlara istediklerini vermemiz gerekiyor. Tutkuyla oynamalı, tutkuyla mücadele etmeliyiz. Kaliteli bir oyun sergilemeliyiz ve onların istedikleri golleri atmalı, istedikleri galibiyetleri onlara vermeliyiz. Şampiyonluk mücadelesi içindeyiz ve bu şampiyonluk mücadelesi uzun bir yol gerektiriyor. Bu uzun yolda onların istedikleri de bu yarışın içinde her zaman olmamız. Her hafta bu yolu birlikte yürüyelim. Onlara çağrım budur. Çünkü onlar stadımızı doldurduğunda işler bizim için çok daha iyi bir hal alıyor. Onlar gerçekten bizim itici gücümüz. Aynı zamanda rakipleri de korkuttuklarına emin olsunlar. Bildiğim için söylüyorum, bana inansınlar. Çünkü rakip oyuncularla konuşuyorum. Bizim dolu stadımızda oynamış rakip oyuncuların görüşlerini onlara soruyorum. Gerçekten bizim stattan ve taraftarların desteğinden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Rakiplerden yakın dönemde konuştuğum bazı oyuncular var; dolu statta bize karşı oynadıklarında bacaklarının ağırlaştığını hissettiklerini, istedikleri koşuları zor yaptıklarını ve istedikleri hıza ulaşmakta zorlandıklarını söylediler. Gerçekten onlar fark yaratıyorlar. Gelsinler bizi desteklesinler. Aynı şekilde onların desteğiyle, o verdikleri itici güçle bizim bacaklarımız tam tersine daha hafifliyor ve istediklerimizi daha kolay yapıyoruz. Dediğim gibi bunu istikrarlı ve sabit bir hale getirmeliyiz. Lütfen gelin. Sizin desteğinize ve yardımınıza ihtiyacımız var. Birlikte çalışalım bu yolda, birlikte mücadele edelim ve rakipleri korkutalım" şeklinde ifadeler kullandı.