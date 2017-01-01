Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    01 Ocak 2017 20:37
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Almanya'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 ağır yaralı

01 Ocak 2017 19:45

Ercan Karataş / Ulm, 1 Ocak, (DHA) - Almanya'nın Bavyera eyaletinde Kempten ve Ulm şehirlerini bağlayan A7 Otobanı'nda aşırı sis nedeniyle meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi

Ercan Karataş / Ulm, 1 Ocak, (DHA) - Almanya'nın Bavyera eyaletinde Kempten ve Ulm şehirlerini bağlayan A7 Otobanı'nda aşırı sis nedeniyle meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeni yıl gecesi saat 1'e doğru meydana gelen kazada en az 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ağır yaralı olarak hastahanelere kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan diğer 5 kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Olaya karışan 8 otomobil ve 3 TIR büyük hasar gördü.

Zincirleme kazanın başlamasına yol açan ilk 4 araç bir TIR'a çarparken ve bu kazada can kaybı yaşanmazken, beşinci araç içindeki 5 yolcu ile, kaza yapmış araçlara çarptı. Bunun ardından başka bir aracın 23 yaşındaki şoförünün de kazaya karışarak çarpmasıyla, bu iki araçtaki 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 5 kişilik aracın içinde ölen şoför henüz 22 yaşındaydı. Araç içinde ölen diğer yolculardan 4'ünün kadın olduğu ve bunlardan ikisinin 17 ve 18 yaşlarında oldukları tespit edildi. Kazada iki köpek de yaralandı. İtfaiye aracı ile olay yerine bir getirilen veteriner, yaralı köpekleri tedavi etti.

Kazanın ardından trafik her iki yöne tamamen kapatıldı ve bir süre sonra ise kuzey yönüne giden istikamet ulaşıma açıldı. Kazanın olduğu istikamet, gündüz öğlen saatlerine kadar kapalı kaldı. Polis, savcı ve olay yeri uzmanı gün boyu çalışmalarına devam etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve acil yardım personeli sevk edildi.

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu bölgede, tüm itfaiye ve yardım personeline kahve ikram edildi. 

(Fotoğraflı)



Görüntü dökümü: 

- Hasar gören araçlar ve TIR

- Polis ve itfaiye

- Ambulans ve itfaiye araçları

- Polis basın sözcüsü Jürgen Krautwald ile röportaj

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı
SALDIRGANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Ortaköy saldırısında 2 Fransız genç, yara almadan kurtuldu
Norveç Dışişleri Bakanı: Türkiye turizmin geleceği için önlemlere girişmeli
Sivas Yıldız Dağı'nda kayak keyfi
Hain saldırı kurbanlarından Seymen'in cenazesi Trabzon'a getirildi
Kartal'daki şüpheli otomobilde suç unsuruna rastlanmadı
DHA YURT BÜLTENİ - 13
KARTAL'DAKİ ŞÜPHELİ OTOMOBİLDE SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI
Robin van Persie: ''Hedefimiz ligi şampiyon tamamlamak''
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Şanlıurfa’da mahalle sakinlerinin arazi eylemi
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Akseki'de okullara kar tatili
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1515:3217:5519:21
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=