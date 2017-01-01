Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    01 Ocak 2017 20:37
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Norveç Dışişleri Bakanı: Türkiye turizmin geleceği için önlemlere girişmeli

01 Ocak 2017 20:15

Ersin Arslan / Oslo, 1 Ocak (DHA) – İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili Norveç televizyon kanalı NRK’ya konuşan Norveç Dışişleri Bakanı Börge Brende, terörün turizmi

Ersin Arslan / Oslo, 1 Ocak (DHA) – İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili Norveç televizyon kanalı NRK’ya konuşan Norveç Dışişleri Bakanı Börge Brende, terörün turizmi önemli oranda etkilediğini belirterek ‘‘Türkiye azan teröre karşı etkili önlemlere girişmeli’’ dedi.

Terör saldırısının failleri bir an önce bulunması, IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelenin daha da yoğunlaştırılması gerektiğini de vurgulayan Brende şöyle konuştu:

‘‘Kesinlikle korkunç bir olay. Birçok sivil yaşamını yitirdi, bir çoğu yaralandı ve korku yaratıldı. Olmasını umduğumuz bir 2017 yılı başlangıcı olmadı. Terörizme karşı mücadelenin henüz kazanılmadığını bize hatırlattı."

"Türkiye Büyük Bir Ülke"

‘‘Hiç şüphe yok ki teröristlerin amacı belirsizlik yaratıp, Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaktır. Bunu yapabileceklerini sanmıyorum. Türkiye büyük bir ülke ve büyük kaynaklara sahip.’’

Olayın kurbanları ve onların aileleri için üzüntü duyduklarını da belirten Norveç Dışişleri Bakanı Börge Brende, Türk yetkililerle görüşerek üzüntülerini ilettiğini de söyledi.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı
SALDIRGANIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Ortaköy saldırısında 2 Fransız genç, yara almadan kurtuldu
Sivas Yıldız Dağı'nda kayak keyfi
Hain saldırı kurbanlarından Seymen'in cenazesi Trabzon'a getirildi
Kartal'daki şüpheli otomobilde suç unsuruna rastlanmadı
Almanya'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 ağır yaralı
DHA YURT BÜLTENİ - 13
KARTAL'DAKİ ŞÜPHELİ OTOMOBİLDE SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI
Robin van Persie: ''Hedefimiz ligi şampiyon tamamlamak''
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Şanlıurfa’da mahalle sakinlerinin arazi eylemi
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Akseki'de okullara kar tatili
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1515:3217:5519:21
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=