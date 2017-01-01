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(Görüntülü Haber) Kaza sonrası alev alan otomobilden son anda kurtuldu

01 Ocak 2017 22:26

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası yanmaya başlayan

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü son anda kurtarıldı. Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Milas-Bodrum Karayolu Karakaya mevkiinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne seyir halinde olan 50 yaşındaki Pertev Öney idaresindeki 20 Y 6386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrilerek ters döndü. Kazada sürücü Öney yaralanırken, otomobil birden alev aldı. Yoldan geçen sürücüler Öney'i otomobilden çıkardı. Yanan otomobile vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Öney, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öney'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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