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Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi

02 Ocak 2017 01:04

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir aracın kapıları ve bagajındaki gizli bölmeleri içerisine konulmuş 40 paket halinde 12 kilo

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir aracın kapıları ve bagajındaki gizli bölmeleri içerisine konulmuş 40 paket halinde 12 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonda, Afyonkarahisar istikametinden gelmekte olan 55 VE 919 plakalı hafif ticari araç kent merkezi girişinde durduruldu. Polisler aracı Çevik Kuvvet Şubesi garajına götürdü. Burada yapılan aramada aracın kapı ve bagajındaki gizli bölmelere yerleştirilmiş toplam 12 kilo ağırlığında 40 paket esrar maddesi bulundu.
Araç sürücüsü 58 yaşındaki Gürcan Özaltan gözaltına alındı. Özaltan'ın Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinden İzmir'e gitmek isterken Kütahya'da yakalandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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