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İSO/Türkiye PMI: İmalat sektörü üzerinde enflasyonist baskılar güçleniyor

02 Ocak 2017 10:26

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Türkiye imalat sanayisinde daralma üst üste 10. ayda da sürerken, liradaki hızlı değer kaybıyla, sektör üzerindeki "enflasyonist baskılar" da

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Türkiye imalat sanayisinde daralma üst üste 10. ayda da sürerken, liradaki hızlı değer kaybıyla, sektör üzerindeki "enflasyonist baskılar" da güçleniyor.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve IHS Markit’ten elde edilen PMI™ anket verileri, imalat sanayisinde "enflasyonist baskıları güçlendirdiğini gösterdi. Ekim ayındaki 49.8 düzeyinden Kasım ayında 48.8'e gerileyen İSO Türkiye PMI, Aralık'ta da 47.7'ye indi.
İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, şunları söyledi:
"Özellikle üretim ve yeni siparişler alt endekslerindeki gelişmelerin yansıması olarak Türkiye İmalat PMI endeksi Aralık ayında eşik değer 50,0’nin altında kaldı. Diğer taraftan, istihdamın artmayı sürdürmesi olumlu bir gelişme olarak kayda geçti. Türk lirasındaki değer kaybı yine maliyet baskılarının yoğunlaşmasına neden
olurken üçüncü çeyrekteki görece ılımlı eğilimi takiben girdi fiyatları enflasyonu hızlanmayı sürdürdü."
İSO/Markit'ten yapılan açıklamada, "Türk imalat sektörü istihdamında artışa işaret etmesine rağmen Üretim, Yeni Siparişler ve İhracat Siparişleri endeksleri nötr değer 50.0’nin altında ölçüldü. Son anket ayrıca enflasyonist baskıların güçlendiğini gösterdi" denildi.
İmalat sanayinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesi olan PMI Endeksi'nde 50'nin altındaki değerler daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor.
"PMI endeksinin Aralık ayındaki düzeyini, büyük ölçüde, eşik değer 50.0’nin altında kalan mevsimsel etkilerden arındırılmış Üretim ve Yeni Siparişler endeksleri belirledi ve bu etkileri İstihdam ve Tedarikçilerin Teslim Süreleri endekslerinden gelen pozitif katkılar kısmen dengeledi" denilen açıklamada, yeni ihracat siparişleri hacminin ise Aralık’ta gerilediğine işaret edildi. Açıklamada, "Ancak, son 11 ayın en yüksek endeks değerinin kaydedildiği Kasım ayına kıyasla yaşanan düşüş ılımlı düzeyde kaydedildi" diye eklendi.
İmalat sektörü istihdamının Aralık’ta da artmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:
"Kasım ayına göre hız kesmiş olsa da, istihdamdaki yükseliş eğilimi beşinci aya taşındı. Son anket, Türk imalat sektörünün satın alma faaliyetlerinin Aralık’ta bir önceki aya göre yavaşladığını gösterdi. Bu yavaşlama, Ekim ayında görülen yaklaşık son 2 yılın en güçlü artışının ardından geldi. Türk lirasındaki değer kaybı Aralık ayında imalat sektörünün girdi fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti ve girdi fiyatları enflasyonu artış eğilimini sürdürdü. Bunun yansıması olarak imalatçıların nihai ürün fiyatları önceki aya kıyasla daha da yükseldi."

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