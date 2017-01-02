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Verici takılan turnalara sıkı takip

02 Ocak 2017 10:25

Yaprak KOÇER/ SAMSUN, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışması kapsamında Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde uydu vericisi takılan 1 yavru

Yaprak KOÇER/ SAMSUN, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışması kapsamında Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde uydu vericisi takılan 1 yavru turnanın, Sivas Suşehri bölgesinde olduğu belirtildi.
Orman ve Su İşleri 11'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 'Turna Halkalama Çalışmaları' kapsamında Samsun'da yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 24-26 Haziran 2016 tarihleri arasında turna envanteri ve tespit edilen yuvalarda halkalama çalışması yapıldığını söyleyen Kılınçer, "Çalışma sonucunda bir adet yavru turnaya halka ve uydu vericisi takıldı. Aynı çalışma kapsamında Samsun'un yanı sıra Sivas, Adapazarı, Adıyaman ve Bolu'da da toplam 11 turnaya da uydu vericisi takıldı. Turna halkalama ve uydu vericisi takılmasının amacı turnaların; yaşam süresi, göç hareketleri, yuva yerine dönüş, eş seçimleri, ölüm nedenleri gibi konularda fikir sahibi olabilmektir" dedi.
Uydu vericisi takılan turnaların adım adım takip edildiğini söyleyen Kılınçer, "Samsun'da uydu vericisi takip sistemi takılan turnamız, sırasıyla Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Samsun'un Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, Terme İlçeleri, Tokat'ın Hatipli, Reşadiye bölgeleri, ardından Sivas'ın Koyulhisar İlçesi, 29 Aralık 2016 tarihi itibari ile de Sivas'ın Suşehri İlçesi Güneyli Köyü'nde olduğu görülmüş olup, takip devam etmektedir. 12 turnanın 8'i Adana, 4'ü ise Sivas Suşehri Bölgesi'nde bulunmaktadır" diye konuştu.

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