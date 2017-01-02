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(Görüntülü Haber) Şırnak'ta yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

02 Ocak 2017 12:17

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta Orman ve Su İşleri Şubesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çekeçek yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.Orman ve Su İşleri Şırnak Şubesi'ne bağlı ekipler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yönelik, Şırnak yakınlarında bulunan Namaz ve Çırav Dağları'na yemleme çalışması yaptı. Bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü Şırnak'ta yaban hayvanlar için kar üstüne et, ekmek ve sebze atıkları bırakıldı.Her sene doğaya yaban hayvanlar için yem bıraktıklarını belirten Orman ve Su İşleri Şırnak Şube Şefi Şükrü Altürk, yoğun kar yağışı sonucunda hayvanların beslenmesinin zorlaştığını, bunu engellemek için hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını belirterek, "Yaban hayvanların beslenmesine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde duyarlı vatandaşlara da bunu bir görev olarak iletiyoruz. Vatandaşlar kendi imkanlarınca topladıkları, yemleri, atıkları yaban hayvanlara versinler. Yoğun kar koşulları devam ettiği sürece Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yemleme çalışmalarımız devam edecek. Her hafta sonu veya ihtiyaç duyulduğu zaman bu yemleme yapılacak" dedi.

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