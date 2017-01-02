DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ANTALYA HAVALİMANI'NDA PANİK (EK)

1)ANTALYA HAVALİMANI'NDA PANİK (EK)



DÜZELTME: Antalya Havalimanı'nda panik (2) başlıklı haberde şüphelinin adı (R.Ç.) olarak yazıldı. Doğrusu ek haberdeki valilik açıklamasında olduğu gibi (V.Ç.) olacaktır. Buna göre düzeltilmesi ricasıyla.

VALİLİK: OLAY ADLİ VAKA

Antalya Havalimanı'ndaki olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada, x-ray cihazından geçmek istemeyen V.Ç.'nin dün saat 22.30 sıralarında uçağını kaçıran ve havalimanı personeli ile tartışma yaşayan 1978 Antalya doğumlu, Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı V.Ç. olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu sabah 09.30'da elinde bir çantayla havalimanına gelerek, x-ray cihazından kontrolsüz geçmek istemiştir. Şahıs, güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine slogan atmaya başlamış ve emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay adli bir vaka olup, soruşturması devam eden uyuşturucu bağımlısı şahıs, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.

ANTALYA/DHA

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2)ORTAKÖY'DEKİ SALDIRIDA ÖLEN KUTLUK TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL Ortaköy'deki bir gece kulübünde yılbaşı gecesi meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 35 yaşındaki Kenan Kutluk, memleketi Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Aşağımescit Köyü'nde Türkçe ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Ortaköy'deki gece kulübünde garson olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Kenan Kutluk, yılbaşı gecesi kulübe düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Kutluk'un cenazesi İstanbul'dan otobüsle memleketi Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Aşağımescit köyüne getirildi. Kutluk'un baba evinde helallik alındıktan sonra köy okulunun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Zara Belediyesi Başkanı Sayit Ahmet Pala ve yakınları katıldı. Törende baba Nurettin ile anne Makbule Kutluk tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eşi Duygu Kutluk da tabuta sarılarak, "Oy ben seni nasıl verdim. Ben seni kara toprağa vermeyeceğim. Kocamı göreceğim, açın tabutu. Benim yavrularım babasız kaldı. Bir kez sarılayım. Kenan ben seni babanın evine böyle mi getirecektim. Gözleri açık gitmedi değil mi" diye feryat etti. Zorla tabuttan uzaklaştırılan Duygu Kutluk daha sonra geri dönerek tabuta sarılıp, "Kenan bu Zahide için, bu Duru için, bu da benim için" diye ağlayarak eşinin tabutunu 3 kez öptü. Alevi dedesinin kıldırdığı cenaze namazının ardından Kutluk'un cenazesi köy mezarlığında Kürtçe ve Türkçe ağıtlarla gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Kutluk'un kızları 5 yaşındaki Zahide ile 1.5 yaşındaki Duru ise getirilmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin köye getirilişi



-Helallik alınması



-Okul bahçesinde cenaze programı



-Baba ve annesinin tabuta sarılması



-Eşinin tabutu bayındaki sözleri



-Cenaze namazının kılınması ve defnedilmesi



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ZARA(Sivas), (DHA)

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3)KÜLÇE ALTIN ŞEKLİNDE PASTA

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde bir pastane işletmecisi altın külçeler şeklinde hazırladığı pastalarla müşterilerinin ilgisini çekti.



Kemer'de geçen hafta kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu söylentisi ilçe gündemini uzun süre meşgul ederken, pastane işletmecisi Halil Büyükkapucu, külçe şeklinde, altın rengine boyanmış pastalar hazırlayarak müşterilerin beğenisine sundu. Külçe şeklindeki pastalar müşterilerin ilgisini çekti.



Pastanenin gıda mühendisi Ali Kemal Işık, "Göynük Kanyonu'nda külçe altın bulundu iddiaları büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine Kemer'de büyük söylenti başladı ve herkes bunu konuştu. Bunun üzerine külçe altın şeklinde pasta üretimine başladık. Aşırı ilgi gördü. Bu şekilde hazırlanan 25 pasta satıldı. Siparişlere yetişmekte zorlandık" dedi.



'ALTINI YİYEMEDİK, PASTASINI YİYELİM'



Altın külçe şeklindeki pastalardan alan Haluk Gürkaya da "Bir heyecanla buradan kalktık arkadaşlarla kanyona gittik, yukarı, dağlık bir yer 'altın var' dediler. Maalesef alçı çıktı. Hepimiz çok üzüldük. Ama Allah razı olsun bu çocuklardan, altın külçelerini yapmışlar. Şimdi biz öbürünü yiyemedik, bunu yiyeceğiz. Altını yiyemedik, pastasını yiyelim dedik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- DHA Muhabiri Levent YENİGÜN'ün anonsu



- Pastalardan ve külçe pastadan detay



- RÖP 1: Ali Kemal Işık (Gıda Mühendisi)



- Özel sipariş 3'lü külçe altın pasta detay



- RÖP 2: Haluk Gürkaya (müşteri)



85.8 MB /// 02.41'

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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4)ADALET UZUN'UN '3 KASIM' KABUSU

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde oturan 64 yaşındaki Adalet Uzun'un 3 Kasım 1981 doğumlu oğlu Ali Uzun, 3 Kasım 2015'te trafik kazasında öldü. Mahkemenin 3 Kasım 2016 tarihinde sürücüye verdiği hapis cezasını para cezasına çevirmesi, Adalet Uzun'u kahretti. Antalya'da özel bir okulda matematik öğretmeni olan 3 Kasım 1981 doğumlu Ali Uzun, boşandığı eşiyle birlikte kalan oğlu 4 yaşındaki Mehmet Uras Uzun'u görmek için 2015 yılında 07 ZBD 77 plakalı kamyonetle Hatay'a gitti. Emel Tuğba Güllü de sevgilisine eşlik etmek ve İskenderun'daki ailesini ziyaret için Uzun'la birlikte yola çıktı. Ziyaret dönüşünde kamyonete, Emel Tuğba Güllü'nün babaannesi Emine Güllü ve kuzeni Mehmet Ali Güllü de bindi.



Oğlundan ayrıldığı için moralinin bozuk olduğunu söyleyen Ali Uzun, Emel Tuğba Güllü'den aracı kullanmasını istedi. Güllü'nün kullandığı kamyonet, 3 Kasım 2015 tarihinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda 150 kilometre hızla emniyet şeridinde ilerlerken önce bir TIR'ın sol ön lastiğine çarptı, ardından başka bir TIR'ın altına girdi. Kazada Ali Uzun ile Emine Güllü hayatını kaybederken, sürücü Emel Tuğba Güllü ile kuzeni Mehmet Ali Güllü yaralandı.



DOĞUM, ÖLÜM, KARAR 3 KASIM'DA



Kazanın ardından açılan kamu davasında mahkeme heyeti, Ali Uzun'un ölüm ve doğum tarihi de olan 3 Kasım'da kararını açıkladı. Kazada iki TIR sürücüsü kusurları bulunmadığından beraat ederken, kazadan yaralı kurtulan kamyonetin sürücüsü Emel Tuğba Güllü asli kusurlu bulunarak 5 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti iyi hal uyguladığı Güllü'nün cezasını 4 yıl 2 aya düşürdükten sonra bu cezayı 30 bin 400 liralık adli para cezasına çevirdi. Uzun'un yakınları, kararı temyiz etti.



ADALET ANNENİN HUKUK İSYANI



Ali Uzun'un Demre'de oturan annesi Adalet Uzun, mahkemenin kararına isyan etti. Oğlunu doğurduğu, hayatını kaybettiği ve mahkemenin karar verdiği tarihin 3 Kasım'a denk gelmesinin kendisini kahrettiğini anlatan Adalet Uzun, 3 Kasım tarihinden nefret ettiğini dile getirdi. Mahkeme kararına da isyan eden Uzun, şöyle devam etti:



“Devlet iki canın bedeline 30 bin lira ceza kesiyor. Hangi canın bedeli para olabilir ki. O zaman ben oğlumu öldürenin canı için devlete bu paranın aynısını vereyim de onun da canını alıversin. Benim çocuğum artık yok. Babasının oğlu yok. Kızımın tek bir kardeşi vardı, onun da artık kardeşi yok. Torunum Uras'ın babası yok ve asla olmayacak. Bu çocuğu karnında taşıyan, doğuran benim, büyüten benim. Nasıl oluyor da oğlumun canına maddi bedel belirleyip suçluyu serbest bırakıyor. Mahkeme eğer kazaya neden olan sürücüye 5 yıl ceza verdiyse cezayı uygulasın, bu kişiyi hapiste yatırsın, bizim de yüreğimize bir nebze de olsa su serpsin. Bizim oğlumuz toprağın altında yatıyor ve bir daha hiç çıkmayacak."

HAPİS CEZASI UYGULANSIN İSTEĞİ



Trafik kazasında hapis cezasının uygulanmamasının kendisini yaraladığını aktaran Adalet Uzun, Güllü'nün sokakta gezmeye devam ettiğini, belki de başka bir trafik kazasında başka birini öldürebileceğini iddia etti. Uzun, “Bu kişinin hapis cezası alması gerekiyor. Devlet parayı alıp oğlumu yok sayıyor, böyle bir şey olamaz. O zaman parası olan trafik kazasını bahane ederek istediği kişiyi öldürebilir. Nitekim bu şekilde olaylar olduğunu da duyuyoruz. Trafik cezalarının uygulanmaması daha çok canların kaybına neden olacak. İnsanların korkusu olmayacak ve dikkatsiz araç kullanıp nice canların yok olmasına neden olacaktır" diye konuştu.

DOKTOR ABLA İYi HAL İNDİRİMİNİ KABUL ETMEDİ



Kazada hayatını kaybeden Ali Uzun'un ablası doktor Nurgül Uzun, mahkemenin Emel Güllü hakkında iyi hale nasıl karar verdiğini anlamadığını belirterek, Güllü'nün mahkemeye bir kez dahi uğramadığını, ifadesini bile bir yıl geciktirdiğini savundu. Uzun, şöyle konuştu:



“Bu kaza Emel Tuğba Güllü'nün ilk suçu değil. Kendisinin yine Adana Adliyesi'nce kesinleşmiş kaçakçılık suçundan hükmü bulunmaktadır. Bu suç da ertelendiği için şahıs dolandırıcılık yapmaya devam etti. Şimdi de trafikte kardeşimin ve babaannesinin canını aldı. Yine serbest bırakıldı. Daha kaç canı alması gerekiyor acaba özgürlüğünün kısıtlanması için? Güllü, toplumda suç makinesi gibi dolaşmaktadır. Benim kardeşimin iyi hali yok muydu? Toprağın altından sesini bile çıkaramadı. Mahkemenizi hiç rahatsız etmedi. Niye bunu iyi hal kabul etmediniz?"



Ali Uzun'un kamyoneti kullanan arkadaşı Emel Tuğba Güllü de kazayı bilinçli yapmadığını ve kazadan ağır yaralı kurtulduğunu söyledi. Güllü, her gün aynı acıyı yaşamaya devam ettiğini söyledi.



Görüntü Dökümü



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- Adalet Uzun ve dİğer yakınlarının mezar başında dua etmesi



- Mezarın temizlenmesi



- Adalet Uzun’un ağlaması



- RÖP: Adalet Uzun (anne)



- RÖP 2: Nurgül Uzun (abla)



195 MB /// 06.07



HABER: Hasan DEMİRBAŞ- Ahmet ACAR- KAMERA: Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA)

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5)EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LI YAKALANDI

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde eylem hazırlığındaki bir PKK'lı terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte yakalandı.



Van ve ilçelerinde yapılabilecek eylemlere karşı istihbarat çalışması yapan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muradiye İlçesi'nde bir eylemi önledi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri eylem hazırlığında olan bir PKK'lı teröristin ikamet ettiği eve operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'lı terörist kıskıvrak yakalanırken, PKK'lı teröristle birlikte 2 adet Kaleşnikof marka silah, bu silaha ait 3 şarjör, 2 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. PKK'lı teröristin sorgusu sürüyor.







GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

VAN/DHA







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6)ÇATIDA KAR TEMİZLERKEN YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde bir kişi, üç katlı binanın çatısındaki kar birikintilerini temizlemesi yürekleri ağza getirdi.



Ermenek İlçesi'nde son günlerde meydana gelen yoğun kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Seyran Mahallesi Afet Konutları'ndaki üç katlı binanın çatısında biriken karları, bir kişinin temizlemeye çalışması dikkat çekti. Buzlanma ve kiremitlerin ıslak olmasına rağmen, kar birikintilerinin temizlenmeye çalışması yürekleri ağza getirdi.

Görüntü Dökümü



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- Kar temizleme çalışması

:Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)

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7)MAHALLELİDEN OTOBÜS SEFERİNİN SAATTE BİR OLMASINA TEPKİ

MANİSA kent merkezine 30 kilometre mesafedeki toplam 2 bin 500 nüfuslu kırsal mahalleler Hacıhalliler ve Hamzabeyli'nin sakinleri, şehir merkezine saatte bir olan otobüs seferleri yüzünden zorluklar yaşadıklarını söyledi. Otobüsü kaçırmalarıyla bekleme sürelerinin 2 saati bulduğunu belirten mahalleli, 20 kişilik otobüslerde 50-60 kişi yolculuk yaptıklarını dile getirerek, yetkililerden çözüm istedi.



Hacıhalliler ve Hamzabeyli mahalleleri sakinleri, mahallerinden şehir merkezine saatte bir kalkan otobüsler yüzünden zorluk yaşadıklarını belirterek, dün (pazar) saat 16.00'da eylem yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından mahallelerine sabah ve akşam saatlerinde gönderilen büyük otobüslerin yetersiz kalmasından dolayı 20 kişilik otobüslerde 50-60 kişi yolculuk yapmak zorunda kalan mahalle sakinleri, sorunlarına çözüm bulunmasını talep etti. Açıklama yapan Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil, "Kentin büyükşehir olmasıyla ulaşımı, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı üstlendi. Bugüne kadar günde 18 özel halk otobüsü Hacıhalliler, Hamzabeyli ve Çobanisa mahallelerine uğrayarak merkeze gidiyordu. Son bir haftadır, bu düzen bozuldu. 15 dakika arayla kalkan otobüsler, artık 1 saat arayla kalkmaya başladı. Mahalle sakinlerimiz kaçırdığı bir otobüs sonrasında 2 saat ertelemeyle şehir merkezine gidebiliyor" dedi.



Özellikle sabah yoğunluğunda 50-60 kişinin bir otobüse binerek yolculuk yapmak zorunda kaldığını söyleyen Hamzabeyli Mahallesi Muhtarı Mustafa Aydemir ise, "Çocuklarımız ve kadınlarımız ayakta gidiyor. Sorunu ilettiğimizde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na dilekçe verirsek çözüme kavuşacağı söylendi ama 15 gündür sorun giderilmedi" diye konuştu.



20 kişilik otobüslerde 50-60 kişi yolculuk yaptıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Oktay Babacan, "Biz Manisa'da şehir merkezindeki bir mahalle nasıl hizmet alıyorsa öncelikle o mahalle şeklinde bir hizmet almak istiyoruz. Biz bu hizmete bir ay öncesine kadar sahiptik. Şuan yanımızdaki Çobanisa Mahallesi'nde 20 dakika da bir araç kalkerken, bizim mahallede hafta içi saatte bir, hatta 1.5 saatte bir, hafta sonu ise neredeyse 3 saate kadar uzadı. Kalkış saatleri çizelgesinde hiçbir şekilde resmi bir yazı yok" dedi.



"MAĞDURUZ"



Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Özel Halk Otobüsleri Kooperatiflerinin sorunun çözümü için muhatap olarak birbirini gösterdiğini belirten Babacan, "Mağdur olan bizleriz. Büyükşehir belediyemiz, bize bu hizmeti vermek için seçildi. Bizim istediğimiz de hizmet, çok farklı bir şey istemiyoruz. Savunmasız bir şekilde öğrencilerimiz, mahalle sakinlerimiz 20 kişilik otobüslerde 50-60 kişi şeklinde yolculuk yapıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi noktasında yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Kadriye Altın ise "Yeni düzenlemeyle akşam 18.00'de çıktığım işimden, trafik sıkışıklığı sebebiyle Manisa'daki 19.00 otobüsüne yetişemediğim takdirde, saat 21.00'de evimde oluyorum. Büyükşehir yasalarına göre her birey eşit haktan yararlandırılmalı. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Mahalle sakini öğrenci 12 yaşındaki Hasan Tükenmez ise, öğrenim gördüğü Şehitler Ortaokulu'nda akşam 19.00 çıktığından dolayı şehir merkezinde uzun süre otobüs beklediğini söyledi. Tükenmez, "Başımıza bir şey gelecek diye korkuyoruz. Sokaklarda korkuyoruz, üşüyor ve hasta oluyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından alkışlı protesto yapan topluluk, sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü



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- Vatandaşlar otobüse binerken görüntü



- Otobüsten görüntü



- Vatandaşlardan görüntü



- Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil açıklama görüntü



- Mahalle sakini öğrenci Hasan Tükenmez açıklama görüntü



- Mahalle sakinlerinden Oktay Babacan görüntü



- Hamzabeyli Mahallesi Muhtarı Mustafa Aydemir görüntü



- Mahalle sakinlerinden Kadriye Altın açıklama görüntü



(Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

