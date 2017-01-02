(Görüntülü Haber) Çatıda korkutan kar temizliği

Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK,(Karaman)(DHA)- KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde bir kişinin 3 katlı binanın çatısındaki kar kütlesini hiçbir önlem almadan temizlemesi, çevredekileri korkuttu.Ermenek İlçesi'nde son günlerde meydana gelen yoğun kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Seyran Mahallesi Afet Konutları'ndaki 3 katlı binanın çatısında biriken karları, bir kişinin temizlemeye çalışması dikkat çekti. Buzlanma ve kiremitlerin ıslak olmasına rağmen, hiçbir önlem alınmadan yapılan çalışma çevrede bulunanlar tarafından korkuyla izlendi.