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(Görüntülü Haber) Çatıda korkutan kar temizliği

02 Ocak 2017 12:24

Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK,(Karaman)(DHA)- KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde bir kişinin 3 katlı binanın çatısındaki kar kütlesini hiçbir önlem almadan temizlemesi, çevredekileri korkuttu.Ermenek İlçesi'nde son günlerde meydana gelen yoğun kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Seyran Mahallesi Afet Konutları'ndaki 3 katlı binanın çatısında biriken karları, bir kişinin temizlemeye çalışması dikkat çekti. Buzlanma ve kiremitlerin ıslak olmasına rağmen, hiçbir önlem alınmadan yapılan çalışma çevrede bulunanlar tarafından korkuyla izlendi.

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