(Görüntülü Haber) Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumunda

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHAOrtaköy'deki Reina'da terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı. İşlemler için Adli Tıp Kurumu'na gelenler gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHAOrtaköy'deki Reina'da terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı. İşlemler için Adli Tıp Kurumu'na gelenler gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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