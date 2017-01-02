(Görüntülü Haber) Reina saldırısında ölen garson Kenan Kutluk toprağa verildi

Gökhan CEYLAN/ ZARA (Sivas), (DHA)- İSTANBUL Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren garson 35 yaşındaki Kenan Kutluk'un cenazesi, memleketi Sivas'ın Zara İlçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da garson olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Kenan Kutluk, yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirdi. Kutluk'un cenazesi İstanbul'dan otobüsle memleketi Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Aşağımescit Köyüne getirildi. Kutluk'un baba evinde helallik alındıktan sonra köy okulunun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Zara Belediyesi Başkanı Sayit Ahmet Pala ve yakınları katıldı. Törende baba Nurettin ile anne Makbule Kutluk tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eşi Duygu Kutluk da tabuta sarılarak, "Oy ben seni nasıl verdim. Ben seni kara toprağa vermeyeceğim. Kocamı göreceğim, açın tabutu. Benim yavrularım babasız kaldı. Bir kez sarılayım. Kenan ben seni babanın evine böyle mi getirecektim. Gözleri açık gitmedi değil mi" diye feryat etti. Zorla tabuttan uzaklaştırılan Duygu Kutluk daha sonra geri dönerek tabuta sarılıp, "Kenan bu Zahide için, bu Duru için, bu da benim için" diye ağlayarak eşinin tabutunu 3 kez öptü. Alevi dedesinin kıldırdığı cenaze namazının ardından Kutluk'un cenazesi köy mezarlığında Kürtçe ve Türkçe ağıtlarla gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Kutluk'un kızları 5 yaşındaki Zahide ile 1.5 yaşındaki Duru ise getirilmedi.