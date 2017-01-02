Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    02 Ocak 2017 14:15
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) Antalya'da büyük ikramiyeyi satan bayi belli oldu

02 Ocak 2017 13:56

Mehmet ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek biletlerden birinin Antalya'da, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar'ın Dönerciler Çarşısı karşısındaki standından satıldığı belirlendi.Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce 31 Aralık 2016 yılbaşı akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri Antalya'da satıldı. Kentte büyük heyecan yaratan ve herkesin merak ettiği talihli henüz ortaya çıkmazken, şanslı biletin satıldığı bayi ise Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası başkanlığı da yapan 07119 nolu Yalçın Sayar'ın standında satıldı. 1988 yılından bu yana 28 yıldır bu işi yaptığını belirten Yalçın Sayar, 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek bileti satan bayi olduğunu söyledi. 12 Aralık 2016 günü Milli Piyango Antalya Şube Müdürlüğü'nden Yalçın Sayar adına alınmış 2796201'den 400'e kadar olan 200 biletlik serinin belgesini de gösteren Sayar, bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçıran ve teselli ikramiyesi kazanan birkaç kişinin geldiğini, ancak büyük ikramiye talihlisine henüz ulaşamadıklarını söyledi. 07119 nolu bayi olarak 1992 ve 2011'de iki kez büyük ikramiyeyi sattığını belirten Sayar, ?Bu üçüncü büyük ikramiye oldu. Büyük ikramiye çıkan arkadaşımız inşallah iyi bir şekilde değerlendirir. 63 adet de 60 bin TL'lik teselli ikramiyesi kazanan bilet sattık. 2015 yılında zaten bu konuda Antalya, Muratpaşa gözbebeği oldu. En çok ikramiyenin dağıtıldığı ilçe olarak büyük ikramiyenin de Antalya'ya çıkmış olması bizi onurlandırdı" diye konuştu.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor
İstanbul saldırısında ölenler arasında Alman vatandaşı Türkler var
(Görüntülü Haber) Reina’nın sahibi Koçarslan'dan açıklama
(Görüntülü Haber) Fabrikada kazan patladı, 4 işçi yaralandı
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'a Antalya'da çiçekli karşılama
(Görüntülü Haber) Reina Katliamında hayatını kaybeden Koray Karakoç toprağa verildi
Kemer'de hamam alev alev yandı
(Görüntülü Haber) Mahalleliden otobüs seferinin saatte bir olmasına tepki (2)
Fabrikada kazan patladı, 4 işçi yaralandı (2)- yeniden
(Görüntülü Haber) AK Partili Vekil Baybatur'dan CHP'ye eleştiri
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Şanlıurfa’da mahalle sakinlerinin arazi eylemi
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
112 Acil ekibine saldıran 2 kişi gözaltına alındı
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Akseki'de okullara kar tatili
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4908:2213:1515:3317:5619:22
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=