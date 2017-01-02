Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    02 Ocak 2017 14:15
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Fabrikada kazan patladı, 4 işçi yaralandı (2)- yeniden

02 Ocak 2017 14:00

Bülent PINARBAŞI/ ALİAĞA(İzmir),(DHA) - İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada demir eritme kazanının belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

Bülent PINARBAŞI/ ALİAĞA(İzmir),(DHA) - İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada demir eritme kazanının belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikası Ege Demir'de bulunan demir eritme kazanı, bugün saat 11.30'de belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama anında kazan yakınındaki 4 işçi yaralandı. Bazı işçiler ise patlamadan hafif sıyrıkla kurtuldu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulansın geldiği fabrikada yanık yarasıyla yaranan işçiler Musa Altsoy, Cihan Karanlıkdere, Selim Altıcı ve Cemal Alakuş, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif sıyrıklarla olayı atlatan bazı işçiler ise ayakta kontrol edildi.
AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK
Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu diğerlerinden ağır olan Musa Altsoy, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, Cihan Karanlıkdere ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. Ambulans helikopterin yaralıları almak için indiği hastanenin yakınında bulunan futbol sahasının kapısının açılması için bir süre güvenlik görevlisi beklendi. Tedaviye alınan 4 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI


 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor
İstanbul saldırısında ölenler arasında Alman vatandaşı Türkler var
(Görüntülü Haber) Reina’nın sahibi Koçarslan'dan açıklama
(Görüntülü Haber) Fabrikada kazan patladı, 4 işçi yaralandı
(Görüntülü Haber) Beşiktaş'a Antalya'da çiçekli karşılama
(Görüntülü Haber) Reina Katliamında hayatını kaybeden Koray Karakoç toprağa verildi
Kemer'de hamam alev alev yandı
(Görüntülü Haber) Mahalleliden otobüs seferinin saatte bir olmasına tepki (2)
(Görüntülü Haber) AK Partili Vekil Baybatur'dan CHP'ye eleştiri
(Görüntülü Haber) Antalya Havalimanı'nda panik (3)
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Şanlıurfa’da mahalle sakinlerinin arazi eylemi
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
112 Acil ekibine saldıran 2 kişi gözaltına alındı
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Akseki'de okullara kar tatili
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4908:2213:1515:3317:5619:22
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=