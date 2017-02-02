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Fenerbahçe - CSKA Moskova maçının ardından

02 Şubat 2017 23:43

 Zeljko Obradovic "Gelecek için çok umutluyum"

 Zeljko Obradovic "Gelecek için çok umutluyum"

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova galibiyeti sonrası düzenlenen basın toplantısında, Üçüncü çeyrekten itibaren maçı çevirdiklerine vurgu yaptı. Çok iyi savunma yaptıklarını ve hücumda da iyi olduklarını belirten tecrübeli hoca, "Gelecek için çok umutluyum" dedi.

Zeljko Obradovic, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Müthiş bir atmosfer yarattılar ve takımı çok iyi desteklediler. Bizim için çok önemli bir maçtı, lider olan bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını baştan biliyorduk. İlk yarıda son iki dakika hariç iyi oynamadık. Sonuç 36-32'ydi. Bu kadar tecrübeli oyuncuların olduğu bir takıma karşı daha fazla reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Biz hücum açısından çok yavaş oynadık, tembeldik, onlar da çok kolay sayılar buldular. Üçüncü çeyrekte maçı değiştirdik. Çok güzel savunma yaptık ve hücumda da iyiydik. Ama olmamız gereken seviyede olacak kadar iyi değildik. Yavaş oynadığımız için kararları da yavaş aldık, topu da yavaş çevirdik. Bu da maç içinde değiştirmemiz gereken bir konu. Herkesin sağlıklı devam etmesini diliyorum. Son dönemde yaptığımız antrenmanlar gibi iyi olursa her şey gelecek için çok umutluyum. CSKA Moskova sonuna kadar mücadele eden bir takım. Özellikle taktiksel konularda hiç vazgeçmediler. Çok mutluyum sonuçtan dolayı. Oyuncularımız tebrik ediyorum bu galibiyet için ve taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karşılaşmaya ilk beşte başlayan Anthony Bennet'le ilgili de konuşan Obradovic, "Anthony çok iyi çalıştı. Antrenmanlarda çok iyiydi ve ilk beş çıkmayı hak etti. Hem rakibe göre hem de antrenmanlardaki performanslara göre karar veriyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Avrupa basketbolunu biraz daha iyi anlaması lazım" değerlendirmesini yaptı.

Bu akşam oynayan herkesin katkı verdiğini ifade eden Zeljko Obradovic, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Mesela Vesely 12 dakika oynadı ve müthiş bir katkı verdi. Benim görmek istediğim de bu; Ne kadar süre alırsanız alın, o sürede takıma yardımcı olmanız. Bu, takım ruhudur. Bu şekilde de devam edeceğiz. Önümüzde Euroleague'de 9 maç daha var ve hepsi çok önemli. Aralarda kolay olmayan Türkiye Ligi maçları var, Türkiye Kupası var"

ITOUDİS: "ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİZE ÇOK ZARAR VERDİ"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, üçüncü çeyrekteki oyunlarının kendilerine zarar verdiğini dile getirdi. Fenerbahçe'yi tebrik eden Yunan başantrenör, "Başa baş giden bir maçtı. Maçın başında öndeydik. Daha dengeliydik. Üçüncü çeyrek bize çok zarar verdi. Fenerbahçe'nin savunması etkili oldu. Maç sonuna kadar çok savaştık ama Fenerbahçe daha çok istedi ve kazandı." değerlendirmesini yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantıları

Haber-Kamera:Hakan TARHAN -İstanbul-DHA

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