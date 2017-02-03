DHA DIŞ HABER - Şiir saati bu sefer Prizren'deydi

Enis TABAK / KOSOVA, (DHA) - KOSOVA Türk Yazarlar Derneği ve Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği Nazım Hikmet Edebiyat Kolu'nun ortaklaşa düzenledikleri Atatürk şiir saati, Kosova'nın

Enis TABAK / KOSOVA, (DHA) - KOSOVA Türk Yazarlar Derneği ve Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği Nazım Hikmet Edebiyat Kolu'nun ortaklaşa düzenledikleri Atatürk şiir saati, Kosova'nın Türk öğrenci sayısı en yüksek olan Kurila İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti.

Yaklaşık 2 yıldır Kosova'nın değişik şehirleri olmak üzere Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'ta düzenlenen şiir saati, Prizren'deki Kurila İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti. Şiir saatinde öğrencilerin Atatürk'e hitaben okudukları şiirler büyük ilgi gördü. Kosova Türk Yazarlar Derneği ve Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği Nazım Hikmet Edebiyat Kolu üyeleri, Şiir saati törenlerinin değişik okullarda devam edeceğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öğrencilerin şiir okuması

- Erol KALA - Kurila İlköğretim Okulu Müdür Yrd.