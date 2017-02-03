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Rent a car işletmecisi aracında intihar etti

03 Şubat 2017 16:43

Süleyman EKİN/ ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, rent a car işletmecisi 40 yaşındaki Hacı İbrahim Solak, otomobilinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Süleyman EKİN/ ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, rent a car işletmecisi 40 yaşındaki Hacı İbrahim Solak, otomobilinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 625 Sokak'ta oturan Selda Ocak, eşi Hacı İbrahim Solak'ı evde göremeyince, aracının otoparkta olup olmadığını kontrol etmek istedi. Saat 13.00 sıralarında otoparka giden Selda Ocak, kapısı açık 07 SB 083 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan eşini kan içinde buldu. Olayın etkisiyle şoka giren Selda Ocak'ın çığlık sesini duyanlar, yardıma koştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, tabancayla başına tek el ateş eden Solak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polisin incelemesinden sonra Hacı İbrahim Solak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, Solak'a ait olduğu belirlenen tabancaya el koydu.
İlk eşinden 3, ikinci eşi Selda Ocak'tan da 2 olmak üzere 5 çocuğu bulunan Hacı İbrahim Solak'ın bir süreden beri psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

 

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