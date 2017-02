DHA YURT BÜLTENİ - 12

Referandum için 'silahlı tehditte' bulunan 2 şüpheli adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

S.A. ve G.E., savcılıktaki sorguları ardından, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli gençler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA)

Çıplak cesedi bulunmuştu, öldürenler yakalandı (2)

HEPSİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki bir zeytin bahçesinde çıplak halde cesedi bulunan ve darp edildiği belirlenen 28 yaşındaki Muharrem Fındık'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen F.K. (Faruk Karataş) (32), İ.A. (İskender Akkanat) (26) ve F.Y. (Ferdi Yazgan) (36) tutuklandı.

Cem ULUCAN / AYDIN, (DHA)

Bozdağ, “Birleşmiş Milletler Suriye’de yaşananları sadece seyretmiştir

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu güne kadar Suriye’de yaşananları sadece seyrettiğini belirterek, "BM güvenlik konseyi bu hadiseleri durduracak iradeye sahipken, böyle bir irade ortaya koymamıştırö dedi.

Bakan Bozdağ, Ak Parti Yozgat İl teşkilatı tarafından Halep mağdurlarına yönelik düzenlenen yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerinin yola çıkması için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Bozdağ, BM'nin Suriye’de yaşananları bu güne kadar seyretmekle yetindiğini belirtirken, "Suriye’de 2011’den beri devam eden iç çatışmalar, savaşlar, başka ülkelerin Suriye üzerindeki hesapları ve çatışmaya değişik boyutlarda verdikleri destekler nedeniyle hala devam etmektedir. Esasında Suriye’de yaşananlar büyük bir insanlık ayıbıdır, insanlık suçudur. Birleşmiş Milletler bu güne kadar maalesef burada olayları sadece seyretmiştir. BM güvenlik konseyi bu hadiseleri durduracak iradeye sahipken böyle bir irade ortaya koyması, Suriye’de yaşanan çatışmaları sonlandırabilecekken, maalesef aldıkları kararlarla bu ateşi söndürmemişlerdir. BM güvenlik konseyinin bazı üyelerinin kendi çıkarlarını insanların hayatından yüksekte görmeleri nedeniyle ortak bir tutum bu güne kadar sergilenememiştir. Hayat sürdürülecek bir vatan toprağı, huzur ve barış içerisinde bir ortam Suriye’de kalmamıştır" dedi.

ZORDA OLANLARA EL UZATACAĞIZ

Suriye konusunda Türkiye’nin aldığı aktif tutumun devam edeceğini belirten Bakan Bozdağ, “Suriye’deki katliamların müsebbibi, birinci faili Esat’tır ama bu katliamları durduramayanlarda manen mesuldür ve sorumluluktan kurtulamazlar. Biz milletimizin ve devletimizin büyüklüğüne yaraşır bir şekilde darda ve zorda olanlara el uzatmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Suriye’nin içerisindeki çatışmayı sona erdirme konusunda Türkiye’nin aldığı aktif tutum devam edecektir. Biz istiyoruz ki Suriye’deki çatışmalar en kısa sürede sonlandırılsın. İç barış güvenlik sağlansın güven ortamı yeniden oluşsun. Suriye’nin toprak bütünlüğü korunsun. Bütün bunları hayata geçirilecek adımlar kısa sürece atılsın istiyoruzö dedi.

BARIŞ VE HUZUR İSTİYORUZ

Türkiye’nin iç güvenliğini, Suriye’nin, Irakın güvenliğinden ayrı düşünmenin büyük bir yanlışlık olduğunu kaydeden Bakan Bozdağ, "Ankara’nın güvenliği Şam’ın ve Bağdat’ın güvenliğiyle irtibatlıdır. Oralarda huzur ve güven olmadığı sürece Türkiye’de Ankara’da huzur ve güvenlik ortamı olumsuz etkilenmeye devam eder. Onun için, Irak’ta, Suriye’de, iç çatışmalar dursun. Oradan kaynaklanıp Türkiye’ye gelen terör yok edilsin diye mücadele ederken, bunun herkes tarafından bilinmesi lazım ki en önemli sebeplerden birisi de Türkiye’nin Türk milletinin huzuru ve güvenliği için bunları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Bozdağ’ın konuşmasının ardından 2 TIR dolusu insanı yardım malzemeleri Halep’te yaşanan dramın mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Elazığ'da "Çalışma hayatında milli seferberlik" programı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak'ta başlattığı, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" çalışmaları kapsamında Elazığ'a gelen bakanlık genel müdürleri, burada hazırlanan programa katılarak, kamu temsilcileri ve çalışanları bu konuda bilgilendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan başkanlığında, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, SGK İnşaat Daire Başkanı İsmail Ertüzün, Çalışma Bakanlığı Daire Başkanı Ergün Can, Mali Hizmetler Daire Başkanı Halit Çağdaş, SGK Elazığ İl müdürü Ayhan Tuncer ile bazı kamu temsilcileri ve çalışanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı doğrultusanda bu programı başlattıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli seferberlik' çağrısı doğrultusunda, sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak tarihinde Konya'dan kamuoyuna duyurduğu 'Çalışma hayatında milli seferberlik' programı kapsamında bugün güzel şehrimiz Elazığ'dayız. Sizlere sayın bakanımızın selamlarını getirdik. Sayın bakanımızın talimatıyla bugün burada çalışma hayatının tarafları ile bir araya gelecek, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatacağız. Bu seferberlik kapsamında bakanlık yöneticileri olarak bu hafta ayrıca Bingöl, Muş, Kayseri, Manisa, Sinop, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Aksaray, Giresun, Osmaniye, Tunceli, Burdur, Niğde ve Şanlıurfa olmak üzere 15 ilimizi daha ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimize devam edecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız.

81 ilimizde Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücü programlarından yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşacağız. İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıtdışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Teşviklerimizi anlatacak, bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin, akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda siz değerli basın mensuplarının da desteğine büyük ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için basınımızın desteği büyük önem taşımaktadır. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz ve programımıza sunacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz" dedi.

Kar temizleyen iş makinesinin çarptığı yaya öldü

SAMSUN'un Alaçam İlçesi'nde karları temizlemek için çalışan iş makinesinin çarptığı 81 yaşındaki Abdulsadık Çakmak, hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Alaçam İlçesi Bafra Caddesi'nde meydana geldi. O.F.A.'nın kullandığı karayollarına ait iş makinesi, kar temizliği yaptığı sırada yoldan karşıya geçen Abdulsadık Çakmak'a çarptı. Başından yaralanan Çakmak, olay yerinde hayatını kaybetti. Abdulsadık Çakmak'ın cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılırken, iş makinesinin operatörü O.F.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Nijeryalı iki öğrenci ile Türk gencin 'laf atma' kavgası

BOLU'da, caddede yürüyen Nijerya uyruklu 2 öğrenci, kendilerine laf atan gence sinirlenince kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga eden gençleri çevredekiler ayırdı.

Olay, saat 15.15 sıralarında kentin en işlek caddesi İzzet Baysal'da meydana geldi. E. adlı bir geç, iddiaya göre caddede karşıdan gelen Nijeryalı iki üniversite öğrencisine, "Saat kaç", "Üzerinizdeki kıyafetleri nereden aldınız?" diye sorarak laf attı. Öğrenciler buna sinirlenince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Yumruk yumruğa kavga eden gençleri, çevredekiler araya girerek ayırdı. Ardından tartışma devam etti. E. adlı genç, tartışma sırasında Nijeryalı öğrencilerden birisinin yüzüne yine yumruk attı. Nijeryalı öğrencilerin üzerine yürüdüğü genç, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Tepkilerini sürdüren iki Nijeryalıyı çevredekiler ve gelen polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Sokaklarda bu tür laf atmalarla karışlaşmaktan yorulduklarını söyleyen Nijeryalı öğrenci, "Ben artık yoruldum. Sokakta yürüyordum adamın biri geldi. 'Saat kaç, elbiseni nereden aldın?' Bu nasıl bir soru. 'Saat kaç ne demek?' Ben saat mi satıyorum? Elbisemi nereden aldığımdan sanane" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kendilerine laf atan kişiden şikayetçi olan Nijeryalı öğnrenciler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Genç kızı ve onu kurtarmak isteyen kişiyi bıçakladı

SAMSUN'da bir genç kıza bıçaklı saldırıda bulunan Cemal B.'ye (19) engel olmaya çalışan Mustafa Çalı (25) çıkan kavgada bıçakla boğazından yaralandı. Ağır yaralanan Çalı ve hafif yaralı genç kız hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadınm ilçesi'nde bulunan Kadıköy Mahallesi’nde gece yarısı meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan baldızının arkadaşı 17 yaşındaki S.K. isimli kızı kurtarmak isteyen Mustafa Çalı ile saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Cemal B. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Cemal B., elindeki bıçakla Mustafa Çalı'yı boğazından, S.K.'yı da kafasından yaralayarak kaçtı. Mustafa Çalı kendisine ait otomobile binip hastaneye giderken, durumunun ağırlaştığını fark eederek sağlık ekiplerini aradı. Hastane yolunda otomobilinden alınan Mustafa Çalı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mustafa Çalı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Cemal B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) -

Vali'den spor salonu tepkisi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, okul spor salonlarının öğrencilerin olmadığı saatlerde mahalledeki bütün gençlere açık olmasını istedi. Karaloğlu, “Bu son talimatım olsun, okul müdürleri spor salonlarını halkın kullanımına açık tutacak" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Aksu İlçesi'nde kamu kurumlarının yöneticilerinin yanı sıra ilçe muhtarlarıyla Uçak Bakım Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir araya geldi. Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de toplantıya katıldı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün'den ilçe hakkında brifing alan Karaloğlu, yöneticilere soru sorarak bilgi aldı. Münir Karaloğlu, ilçenin sorunlarını masaya yatırarak çözüm bulmak için toplandıklarını söyledi.

"SON TALİMATIM OLSUN"

Kaymakam Aydın Ergün'ün ilçede spor salonlarının yetersiz olduğunu belirtmesi üzerine Karaloğlu, “Okul spor salonları sadece okulların değil bulundukları mahallenin spor salonlarıdır. 'Okullar Hayat Olsun' projemiz vardı. Bunun amacı okul binaları ve spor salonlarını halkın kullanması içindi. Okullar öğrencinin olmadığı durumlarda halkın kullanımına açık olacak. Salonlar zaten gençlerindir. Hiçbir okul müdürü salonu saat 5'te kapatıp evine gidemez. Son talimatım olsun, spor salonları halkın kullanımına açık tutulacak" dedi. Bazı projelerin çözümü için Milletvekili Hüseyin Samani'den destek isteyen Vali Karaloğlu, gençliğin ihmal edilmemesi için uyarılarda bulundu.

"KUMLUCA'DAKİ PROJE FETÖ'YE TAKILDI"

Muhtarların şikayetlerini dinleyen Vali Karaloğlu, sera atıklarını atacak yer bulamadığını belirten bir muhtara, “Kurşunlu Şelalesi'nin yakınına çöpü sakın depolamayın. Sera atıklarını katı atık bertaraf sistemiyle çözülmesi gerekiyor. Bütün Antalya genelinde sera atıklarıyla ilgili sıkıntı var. Kumluca'da bu sera atıkları için tesis yapıyorduk, ancak FETÖ'ye takıldı, yarım kaldı. Büyükşehir Belediyesi'nin buna çözüm bulması gerekiyor. Sera atıkları zengin çöplerdir" diye konuştu.

"BENİ EVERSENE" ESPRİSİ

Karaöz Mahallesi Muhtarı Salih Özkan'ın isteklerinin artması üzerine Vali Karaloğlu, “Muhtarım sen biraz daha devam edersen 'Beni eversene' de diyeceksin" diye espri yaptı. Aksu'da yer alan 229 parsel ile ilgili imar sorunu hakkında da bilgi alan Karaloğlu, “Emniyet yetkililerimiz 229 parselde yeni yerleşmelere izin vermeyin. Uyanıklara fırsat vermeyin. Emniyetimiz konuyu takip etsin, yeni evler yaptırmayın" dedi.

"SANA GEÇMİŞ OLSUN MUHTAR"

Barbaros Mahalle Muhtarı Ramazan Altın ise mahallelerinin Perge Antik Kenti'ne yakın olduğu için sit alanında kaldığını söyledi. Muhtar Altın'ın, “Hiçbir inşaat yapamıyoruz. Oğlanı evereceğiz ev yaptırmıyorlar" serzenişine Vali Karaloğlu, "Perge, Antalya'nın çok önemli bir bölgesi. Sit alanları sıkıntılıdır. Bölgede koruma imar planı var. Buna hep beraber uyacağız. Sana geçmiş olsun muhtar" diye konuştu.

Suriyeli kadınlar, fitness ile savaş travmasını unutuyor

ŞANLIURFA'da barınan Suriyeli kadınlar, 'Psiko-sosyal duygusal gelişim' projesi kapsamında fitness yaparak savaşın izlerini silmeye çalışıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Psiko-sosyal duygusal gelişim' projesi kapsamında kentte barınan Suriyeli 15 kadın, GAP Arena Stadyumu'nda bulunan fitness salonuna getirildi. Burada ağırlık, koşu bandı, vücut geliştirme gibi spor aletleriyle spor yapan Suriyeli kadınlar, yaşadıkları travmaları unutmaya çalışıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Suriyeli kadınlar yaptıkları sporla yaşadıklarını unutabileceklerini kaydederek, "Spor, sosyal aktivitenin yanı sıra bir tedavi yöntemdir. Bizler de bu nedenle savaş psikolojisini üzerinden atamayan Suriyeli kadınlara spor yaptırarak tedavi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Savaş mağduru bu kadınların üzerindeki savaş psikolojisini bu sporla kolaylıkla atabilirler" dedi. Suriyeli kadınlar, sporun ardından yeniden servislerle evlerine bırakılıyor.

