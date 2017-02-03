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THY uçağında hırsız şoku

03 Şubat 2017 23:40

İbrahim YILDIZ / İstanbul, (DHA) - İSTANBUL-Dubai seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakta yolcu alımı başladığı sırada Çinli bir yolcu, Fransız bir bayan

İbrahim YILDIZ / İstanbul, (DHA) - İSTANBUL-Dubai seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakta yolcu alımı başladığı sırada Çinli bir yolcu, Fransız bir bayan yolcuya ait çantayı çaldı. Olay üzerine şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olay şu şekilde gelişti: Türk Hava Yolları'nın saat TK-760 sefer sayılı TC-LKA kuyruk tescilli Boeing 777 tipi saat 19.30'da Dubai seferini yapması planlanan uçak yolcu alımına başladı. Bu sırada Çinli L.J, Fransa uyruklu Sara Belabbes'in çantasını çaldı. L.J'nin çantasını aldığını fark eden Sara Belabbes durumu hemen kabin ekibine bildirdi. Olay üzerine uçağa polis ekipleri gelerek Çinli yolcuyu göz altına alırken, şikayetçi olan Fransız Belabbes ise ifadesi alınmak üzere Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hırsızlık olayı nedeniyle Dubai seferinde rötar meydana gelirken, THY uçağı saat 21.18'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

 

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