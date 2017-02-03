Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    10°
    04 Şubat 2017 01:04
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Poroşenko: Ölümlerden Rusya sorumlu

03 Şubat 2017 23:46

Deniz Berktay/KİEV, (DHA) Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 29 Ocak'tan bu yana, son 2 yılın en şiddetli çatışmalarının yaşanmasından ve

Deniz Berktay/KİEV, (DHA) Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 29 Ocak'tan bu yana, son 2 yılın en şiddetli çatışmalarının yaşanmasından ve 10 Ukrayna askerinin ölümünden Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Poroşenko yaptığı basın açıklamasında, Rusya yönetiminin Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları desteklemediklerine ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bütün ayrılıkçı birliklerde birer Rus subayının bulunduğunu ve bunların doğrudan doğruya Rusya'dan talimat alarak operasyonları yürüttüğünü dile getirdi ve Rusya yönetiminin ateşkes ihlalinden Ukrayna'yı sorumlu gösterme yönündeki çabasının sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Ukrayna’nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla, Ukrayna güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesinde, son 2 yılın en yoğun çatışmaları yaşanıyor. 29 Ocak'tan bu yana, 10 Ukrayna askerinin, ayrılıkçıların açtığı ateş sonunda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

DHA İSTANBUL - REİNA KATLİAMINA İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI
Reina katliamına ilişkin soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
DHA İSTANBUL - REİNA KATLİAMINA İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI
Flash
Ağabeyin omzundaki tüfek ateş aldı, kardeşi öldü
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
Metrobüs arızalandı uzun kuyruklar oluştu
7 yaşındaki Sevgi, rögar çukurunda ölü bulundu
(Görüntülü Haber) Metrobüs arızalandı uzun kuyruklar oluştu
Lüks otelde silahlı kavga: 1 yaralı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Nürnberg Oyuncak Fuarı 1 Şubat’ta kapılarını açıyor
Bahçede soğuk suyla yıkanan yaşlı, huzurevine yerleştirildi
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3808:0613:2516:0418:3119:53
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=