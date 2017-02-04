DHA İSTANBUL - REİNA KATLİAMINA İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI



* Reina saldırısı soruşturmasında, hakimliğe sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbulDHA

Reina katliamına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 kişi nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

11 kişi akşam saatlerinde savcılık tarafındanğın nöbetçi hakimliğe tutuklanma talebiyle sevk edilmişti. Hakimlik sorgularının ardından 11 kişinini tümü, "Terör örgütü üyeliği ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından, ayrıca şüpheliler arasında yer alan Tuersung Xıanmıxıdıng ile Bakhtiiar Abdurashıdov "39 kez Kasten öldürmeye yardım" suçundan tutuklandı.

Savcılığın, hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın saldırıdan sonra gerçek ismini gizliyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kulandığını, Nurullayeva'nın da DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. Nurullayeva'nın iki DEAŞ mensubuyla birlikte Esenyurt'taki Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) evinde saklandıklarının tespit edildiği, Nurullayeva'nın buradan eşi Ortaköy saldırganı Masharipov ile buluşturulmak üzere Pendik'e naklettirildiği anlatılmıştı.