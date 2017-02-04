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DHA YURT BÜLTENİ - 19

04 Şubat 2017 01:24

Yalnız yaşadığı evde sobadan zehirlenip, öldü

Yalnız yaşadığı evde sobadan zehirlenip, öldü

GAZİANTEP'te yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki Sabri Yıldırım yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey İlçesi'nin Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma namazının ardından yalnız yaşadığı eve gidip sobayı yaktıktan sonra uykuya dalan Sabri Yıldırım, kendisine akşam yemeği getiren torunu tarafından hareketsiz halde bulundu. Torununun annesine, annesinin de ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde öldüğü belirlenen Yıldırım'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polis araçları ve ambulans

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Ceset torbasının taşınması

- Tabutun cenaze aracına konması

- Görgü tanığının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP,(DHA)

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Mühendis, silahlı saldırıda bacağından yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde sokakta kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan inşaat mühendisi 30 yaşındaki Bertan Yaman, bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Dalbastı Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak eve giden inşaat mühendisi Bertan Yaman, yolunu kesen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan merminin sol bacağına isabet ettiği Yaman yaralanırken, saldırgan otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, tedaviye alındı. Bertan Yaman'ın ifadesinde tanımadığını söylediği saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),(DHA)

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Lüks otelde silahlı kavga: 1 yaralı

BOLU'nun Karacasu Beldesi'ndeki lüks bir otelde Eren E., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Muharrem A.'yı tabancayla bacağından vurdu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Şehir dışından otele gelen 39 yaşındaki Eren E. ile Muharrem A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren E., belinden çıkardığı tabancayla Muharrem A.'yı otelin kapısının önünde tek kurşunla bacağından vurdu. Yaralanan Muharrem A., otel görevlilerinin çağırdığı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Eren E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)

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7 yaşındaki Sevgi, rögar çukurunda ölü bulundu

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 7 yaşındaki Sevgi Büyükdeligöz, rögar çukurunda ölü bulundu.

Taşağıl Mahallesi Çakallık Mevkii'nde annesiyle oturan Sevgi Büyükdeligöz'den haber alamayan yakınları, mahalle sakinleriyle birlikte çevrede arama yaptı. Aramalar sırasında Büyükdeligöz, komşuları H.A.'nın evinin yanındaki üstü açık 2 metrekare genişliğinde ve 2 metre derinliğinde rögar çukurunda ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Sevgi Büyükdeligöz'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,(DHA)

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Ağabeyin omzundaki tüfek ateş aldı, kardeşi öldü

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde ava çıkan 18 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu'nun omzundaki av tüfeğinin ateş alması sonucu, göğsünden vurulan kardeşi 13 yaşındaki Hakan Gündoğdu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çakış Mahallesi Zincirlikaya mevkiinde meydana geldi. Yarıyıl tatili için ilçeye gelen Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Gündoğdu, kardeşi Hakan ile avlandıktan sonra eve dönüşe geçti. Yolda, Hüseyin Gündoğdu'nun omzundaki av tüfeği, henüz bilinmeyen nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Hakan Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hakan Gündoğdu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Hüseyin Gündoğdu ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber. Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA)

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