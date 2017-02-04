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UEFA Gençlik Ligi'nde Altınordu'da Atletico Madrid heyecanı

04 Şubat 2017 13:00

İZMİR, (DHA)- UEFA Gençlik Ligi'nde ülkemizi temsil eden Altınordu, 8 Şubat Çarşamba günü evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'le oynayacağı play off maçını heyecanla bekliyor.

İZMİR, (DHA)- UEFA Gençlik Ligi'nde ülkemizi temsil eden Altınordu, 8 Şubat Çarşamba günü evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'le oynayacağı play off maçını heyecanla bekliyor. İki kulübün U19 takımlarının Bornova Stadı'nda kozlarını paylaşacağı müsabakanın biletleri stat gişelerinde ücretsiz dağıtılacak. İlk turda Levski Soyfa, ikinci turda Sparta Prag'ı eleyen Altınordulu gençler, tek maç eleme sistemine göre oynanacak randevuda rakibini mağlup edip adını son 16'ya yazdırmaya istiyor.
İlk kez bir Türk takımının UEFA Gençlik Ligi'nde play off oynayacağını hatırlatan Altınordu U19 Antrenörü Gökhan Ertunç, "Zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız. Hedefimiz önce Atletico Madrid'i ardından çıkacak diğer rakiplerimizi geçip finale kadar gitmek. Gençlerimize güveniyor ve İzmirli futbolseverleri bu büyük şölene davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Altınordu'nun en önemli kozu 6 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında zirve mücadelesi veren genç santrfor Fatih Aktay olacak.
ATİLA'DAN DESTEK ÇAĞRISI
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tüm İzmirlileri ellerinde ay yıldızlı bayraklarla Altınordulu gençlere destek olmaya davet etti. "Bornova Stadı'nın tribünlerini dolduralım" çağrısı yapan Başkan Atila, 8 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak müsabaka öncesi futbolseverler için EVKA-3 Metro İstasyonu'ndaki aktarma merkezinden stada ring seferleri konulacağını hatırlattı.

FOTOĞRAF

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