Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    04 Şubat 2017 13:43
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Adana'da torbacı operasyonu: 11 gözaltı

04 Şubat 2017 13:16

Fatih KARAÇALI/ ADANA, (DHA) - ADANA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kilo esrar, 50 hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği

Fatih KARAÇALI/ ADANA, (DHA) - ADANA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kilo esrar, 50 hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi , 11 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotim ekipleri, sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma yaptı. Ekipler, merkez Seyhan İlçesi Barbaros, Ova ve Denizli mahallelerinde 8 ayrı adreste eş zamanlı baskın yaptı. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 10 kilo esrar, 50 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

İran füze denemesi yapacak
DHA YURT BÜLTENİ -4
DHA YURT - İzmir'de Şehit Fethi Sekin Parkı açılıyor (1)
Alanya'da bisiklet yol yarışları sürüyor
Diyaliz teknikerleri, hemşirelere diyaliz sertifikasının kaldırılmasını istedi
DHA YURT - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE...(CANLI YAYIN)
Lübeburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Erciyes Dağında sürpriz evlilik teklifi
İran füze denemesi yapacak
UEFA Gençlik Ligi'nde Altınordu'da Atletico Madrid heyecanı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Nürnberg Oyuncak Fuarı 1 Şubat’ta kapılarını açıyor
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Bahçede soğuk suyla yıkanan yaşlı, huzurevine yerleştirildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3708:0513:2516:0518:3319:54
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=