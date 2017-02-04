Erciyes Dağında sürpriz evlilik teklifi

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,(DHA)– KAYSERİ'de bir hastanede görevli Süleyman Aslantaş (28), 2 yıldır görüştüğü Doktor Figen Ertan’a (28) Erciyes Kayak Merkezi'nde

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,(DHA)– KAYSERİ'de bir hastanede görevli Süleyman Aslantaş (28), 2 yıldır görüştüğü Doktor Figen Ertan’a (28) Erciyes Kayak Merkezi'nde pankart, çicek ve yüzükle sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Evlilik teklifinin ardından çift, müzik eşliğinde kayak pistinde dans etti.

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesinde görev yapan Süleyman Aslantaş, özel bir hastanede doktor olarak çalışan Figen Ertan’a Erciyes Kayak merkezi'nde, hazırladığı pankartın önünde diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Snowboard ile kayak yapan Figen Ertan’ın üst istasyondan kayarak inişini çiçek ve tektaş yüzükle bekleyen Süleyman Aslantaş, şaşkınlıkla yere düşen sevgilisini kaldırarak, “Benimle evlenir misin?” dedi. Sürpriz evlilik teklifinin şaşkınlığını yaşayan Doktor Ertan “Evet” diyerek çevredeki kayakçıların alkışları arasında sevgilisine sarıldı. Genç çift daha sonra müzik eşliğinde karlar üstünde dans etti.

Sürpriz evlilik teklifiyle ilgili konuşan Süleyman Aslantaş, “Figen'le iki yıldır görüşüyoruz. Kayak yapmak için sözleştiğimiz Erciyes’te kendisini teleferikle dağın üst kısmına gönderdim. Yaptırdığım pankart ve arkadaşlarımın katkısı ile inişte evlilik teklifini yaptım” dedi. Doktor Figen Ertan ise, “ Sürpriz evlilik teklifinden dolayı çok mutlu oldum. Düğünümüz de Erciyes’te olacak” diye konuştu.

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