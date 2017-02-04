Alanya'da bisiklet yol yarışları sürüyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları, master erkekler
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları, master erkekler yarışıyla devam etti.
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Alanya Belediyesi desteğiyle düzenlediği Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları, ikinci gün etaplarıyla devam etti.
Türk sporcuların puan aldığı, yabancıların ise derece elde ettiği yarışlara 640 sporcu katıldı. Dün büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılırken, bugün master erkekler yarışı yapıldı. Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.
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