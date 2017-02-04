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Diyaliz teknikerleri, hemşirelere diyaliz sertifikasının kaldırılmasını istedi

04 Şubat 2017 13:21

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümü mezunu diyaliz teknikerleri, hemşirelere 2 ayda verilen diyaliz

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümü mezunu diyaliz teknikerleri, hemşirelere 2 ayda verilen diyaliz sertifikasyonu nedeniyle atanamadıklarını söyledi. Her yıl Türkiye'de yaklaşık 10 bin kişinin diyaliz teknikerliğinden mezun olduğunu belirten tekniker Remziye Gülen Mutaf, "Hemşirelere verilen diyaliz sertifikaları nedeniyle hem özel, hem de devlet hastanelerinde iş bulamıyoruz ve atanamıyoruz" dedi.
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümünden mezun olan diyaliz teknikerleri kadro bekliyor. Yüksekokul bünyesinde, 2 yıllık eğitim süresini tamamlayan ve ön lisans programlarının önemli bir parçası olan diyaliz teknikerleri her yıl 10 bin kişinin bu okullardan mezun olduğunu ancak hemşirelere verilen diyaliz sertifikasyonu nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. 2014 ve 2016 yıllarında mezun olan ancak hala atama alamadıklarını belirten diyaliz teknikerlerinden Remziye Gülen Mutaf, hemşirelere verilen sertifikasyonların kaldırılmasını istedi. Türkiye'de çeşitli üniversitelerde halen diyaliz teknikerliği bölümü öğrencilerinin okuduğuna dikkat çeken Mutaf, yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek amacıyla CİMER, BİMER ve Sağlık Bakanlığı'na konuyu aktardıklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde hemodiyaliz servislerinde çalışan sertifikalı hemşirelerin sayısının oldukça fazla olduğunu, diyaliz teknikerinin de bu yüzden atanamadığını kaydeden Mutaf, "Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun diyaliz bölümünden mezunum. Benimle birlikte yaklaşık 10 bin kişi bu bölümden mezun oldu. Ama hemşirelere verilen diyaliz sertifikaları nedeniyle hem özel, hem de devlet hastanelerinde iş bulamıyoruz ve atanamıyoruz. Konu ile ilgili bir çok çalışma yaptık. CİMER, BİMER, twitter paylaşım etkinliklerimiz oldu. Ama konuyla ilgili herhangi bir açıklama bakanlığımız tarafından yapılmadı. Bu aşama ile ilgili ilerleme kaydetmek istiyoruz. Ve hemşirelere verilen diyaliz sertifikasyonunun kaldırılmasını talep etmekteyiz. Hemşireler 2 aylık bir diyaliz sertifikası alarak bölümlerimizde çalışmadığı müddetçe bakanlık bizimle ilgili olarak yaklaşık bin atama yapabilir. Ama biz 2 yılda bir toplam 200 ya da 300 arası bir atama sayısına sahibiz. Bu da bizi mağdur ediyor. Biz onlara verilen görev tanımının hepsine sahibiz. İşte hastanın diyalize alınması, diyaliz öncesi ve sonrası işlemlerin hepsini yapabilir yetkinliğine sahibiz ve bununla ilgili diplomalarımız da var. Şu ana kadar bir cevap alamadık ama biz durmayı düşünmüyoruz. Çünkü mağduriyetimiz günden güne artıyor. Günden güne diyaliz teknikeri sayısı artıyor. 12 devlet üniversitesinde 28, 29 özel üniversitede bu bölüm var. Konuyla ilgili şöyle bir cevap alıyoruz, 'Diyaliz teknikerleri yeterli eğitime sahip olmadığı için hemşire tercih ediliyor' deniliyor. Oysaki bizim üniversite bölümümüz var. 2 yıl boyunca bu eğitimi görüyoruz. Diyaliz bölümünün 4 yıla çıkarılması ile ilgili bir konu söz konusuydu ama bununla ilgili bir çalışma da yapılmadı. Bir çelişme olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta bölümümüz 4 yıllık olmayabilir ama bize ayrılan 2 yıllık eğitim süresinde biz elimizden geleni yaptık, yaz ve dönem içi stajlarımızı tamamladık. Bu konunun artık ses getirmesini istiyoruz" dedi.

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