DHA YURT BÜLTENİ -4

İzmir'de Şehit Fethi Sekin Parkı açılıyor (1)

İzmir'de Şehit Fethi Sekin Parkı açılıyor (1)



Baba Mehmet Zeki Sekin törene katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerine kurduğu Şehit Fethi Sekin Parkı'nın açılışına katıldı. Açılış törenine Fethi Sekin'in şehit olduğu gün hastanede tedavi gören Baba Mehmet Zeki Sekin de katılarak bir konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü



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-Törende görüntüler



-Baba Mehmet Zeki Sekin'in konuşması



-detaylar

Haber-Kamera: İZMİR (DHA)

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Antalya'da kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yaptı

ANTALYA'da D-400 Karayolu'nda seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan bir kişi, görenleri şoke etti. Alanya'dan Antalya yönüne seyreden kamyonetin arkasına asılan 20'li yaşlardaki erkek, dakikalarca hayatını hiçe sayarak bu şekilde yolculuk yaptı. Yoldaki diğerler sürücüler tarafından görüntülenen kişinin tehlikeli yolculuğu, Serik İlçesi'nden 36 kilometre mesafedeki Manavgat İlçesi'ne kadar sürdü. Ancak hem kendi canını hiçe sayan hem de trafiği tehlikeye düşüren kimliği öğrenilemeyen kişinin kamyonun arkasına tam olarak nereden asıldığı ve indiği ise bilinmiyor.



Görüntüleri çekerek sosyal medyada yayımlayan bir otomobil sürücüsü ise "Bu kişi kamyonun arkasından düşse direkt benim aracımın altında kalacak. O zaman suçlu ben mi olacağım" diye tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Seyir halindeki kamyon



- Kamyonun arkasında asılı kişiden görüntü

Haber: Namık Kemal KILINÇ- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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Edirne’de sis etkili oluyor







EDİRNE'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Selimiye Camii ve tarihi eserler, yoğun sis arasında gözden kayboldu.



Edirne'de yoğun sis günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Edirne’de Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii sisten kayboldu. Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı alanında bulunan tarihi köprüler ve heykeller yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu. Polis kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın ilerleyen saatlerde güneşin kendi göstermesiyle etkisini yitireceğini söyledi.

Görüntü Döurumu:



Araç içinden tarifikte sis



Saraş İçi Kırkpınar heykeller



Tarihi Adalet Kasrı sis



Selimiye Camii



Trafikte seyir halindeki otomobiller



Siste yürüyen vatandaşlar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)







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Derik Kaymakamı, adının verildiği bebeğe çeyrek altın taktı







MARDİN'in Derik İlçesi'ne bağlı Edremit Mezrası'nda doğum sancısı çeken Hüsniye Ötün, Derik Devlet Hastanesi'nde dünyaya getirdiği erkek bebeğine, karla kaplı köy yolunun açılmasında büyük çaba harcayan Kaymakam Hakan Kafkas'ın adını verdi. Bunu duyan Kaymakam Kafkas da, Hakan bebeğe çeyrek altın taktı.



Derik ve çevresinde etkili olan kar yağışının hüküm sürdüğü Perşembe günü Pirinçlik Köyü Edremit Mezrası'nda akşam saatlerinde doğum sancısı çeken Hüsniye Ötün için eşi Mehmet Ötün ve yakınları seferber oldu. Yakınları, Hüsniye Ötün'ü hastaneye götürürken karla kaplı yolda mahsur kaldı. Araçlarının karlı kaplı yoldan çıkamaması üzerine durumu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'a ileten Hüsniye Ötün'ün yakınları yolun açılması konusunda yardım istedi. Aynı gece belediye iş makineleri ve ekiplerini seferber eden Kaymakam Hakan Kafkas, aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan 60 kilometrelik köy yolunun açılması talimatını verdi. Ekiplerin çalışması sonucu Edremit Mezrası'na giden yol kardan temizlendi, doğum sancısı çeken Hüsniye Ötün, Derik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Aynı gece sabah saatlerine doğru hastanede doğum yapan Hüsniye Ötün, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Karla kapanan yolun açılmasında kendilerine yardımcı olan Kaymakam Hakan Kafkas'ın ismini bebeğine veren Hüsniye Ötün, bir gün sonra taburcu edildi ve evine gitti.



Adının hastanede doğan erkek bebeğe verildiğini duyan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, bunun üzerine aldığı çeyrek altını Belediye Fen İşleri Müdürü Yasemin Gökbaş aracılığı ile Hakan bebeğe gönderdi. Edremit Mezrası'na gelerek Kaymakam Kafkas'ın gönderdiği çeyrek altını Hakan bebeğe takan Gökbaş, bebeğin hayırlı bir evlat olarak büyümesi temennisinde bulundu. Hüsniye Ötün'ün kayınbabası Nurettin Ötün, o gece yaşadıklarından sonra Kaymakam Hakan Kafkas'ın yaptıklarını asla unutmayacağını belirterek, şöyle dedi: "Hastamız doğum sancısını çekerken, yola koyulduk ve yolda mahsur kaldık. Kaymakamımıza ulaştık. Sağolsun kar kalınlığı nedeniyle kapanan yolumuzun açılması gerekiyordu. Yoksa hastamız yolda ölebilirdi. Greyder, kamyon ve kepçe ve hastamızı taşımak için ambulans gönderdi. Hastamızın kurtarılmasına yardımcı oldu. Ne olursa olsun böyle bir hizmeti şimdiye kadar görmüş değiliz. Kaymakamızın bu davranışından dolayı bebeğimize de Hakan adını koyduk. Resmi işlemlerimizi Pazartesi günü İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek yapacağız ve Hakan bebeğimizin kimliğini çıkartacağız. Bize yapılan bu iyiliği asla unutmayacağız. Kaymakam Hakan Kafkas beye de çok teşekkür ederiz."



Doğum yapan Hüsniye Ötün de 3'üncü bebeğini sağlıklı olarak dünyaya getirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kaymakam bey den Allah razı olsun.Yollarımız kar nedeniyle kapalıydı. Aracımız yolda kaldı. Hastaneye ulaşmamız imkansızdı. Kendileri bizzat ilgilendi, kepçe gönderdi, yolumuzu açtı. Ambulans gönderdi bize yardımcı oldu. Doğum acısından beni ve doğan çocuğumu kurtulmasında, verdiği emek ve çabadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Doğan 3'üncü çocuğuma Hakan ismini de bu yüzden koyduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Fen işleri müdürü Yasemin Gökbaş, çeyrek altını bebeğe takarken



Gökbaş, Kaymakam Kafkas'ın selamlarını iletmesi



Nurettin Ötün'ün konuşması



Hüsniye Ötün'ün konuşması



Yeni doğan Hakan bebek



Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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Diyaliz teknikerlerinden "Hemşirelik sertifikası kaldırılsın" çağrısı

DİCLE Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümü mezunu diyaliz teknikerleri, hemşirelere 2 ayda verilen diyaliz sertifikasyonu alamadıkları için atanamadıklarını söyledi. Her yıl Türkiye'de yaklaşık 10 bin kişinin diyaliz teknikerliğinden mezun olduğunu belirten tekniker Remziye Gülen Mutaf, "Hemşirelere verilen diyaliz sertifikaları nedeniyle hem özel, hem de devlet hastanelerinde iş bulamıyoruz ve atanamıyoruz" dedi.



Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümünden mezun olan diyaliz teknikerleri kadro bekliyor. Yüksekokul bünyesinde, 2 yıllık eğitim süresini tamamlayan ve ön lisans programlarının önemli bir parçası olan diyaliz teknikerleri her yıl 10 bin kişinin bu okullardan mezun olduğunu ancak hemşirelere verilen diyaliz sertifikasyonu nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. 2014 ve 2016 yıllarında mezun olan ancak hala atama alamadıklarını belirten diyaliz teknikerlerinden Remziye Gülen Mutaf, hemşirelere verilen sertifikasyonların kaldırılmasını istedi. Türkiye'de çeşitli üniversitelerde halen diyaliz teknikerliği bölümü öğrencilerinin okuduğuna dikkat çeken Mutaf, yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek amacıyla CİMER, BİMER ve Sağlık Bakanlığı'na konuyu aktardıklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.



Sağlık Bakanlığı bünyesinde hemodiyaliz servislerinde çalışan sertifikalı hemşirelerin sayısının oldukça fazla olduğunu, diyaliz teknikerinin de bu yüzden atanamadığını kaydeden Mutaf, "Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun diyaliz bölümünden mezunum. Benimle birlikte yaklaşık 10 bin kişi bu bölümden mezun oldu. Ama hemşirelere verilen diyaliz sertifikaları nedeniyle ile hem özel, hem de devlet hastanelerin iş bulamıyoruz ve atanamıyoruz. Konu ile ilgili bir çok çalışma yaptık. CİMER, BİMER, twitter paylaşım etkinliklerimiz oldu. Ama konuyla ilgili herhangi bir açıklama bakanlığımız tarafından yapılmadı. Bu aşama ile ilgili ilerleme kaydetmek istiyoruz. Ve hemşirelere verilen diyaliz sertifikasyonunun kaldırılmasını talep etmekteyiz. Hemşireler 2 aylık bir diyaliz sertifikası alarak bölümlerimizde çalışmadığı müddetçe bakanlık bizimle ilgili olarak yaklaşık bin atama yapabilir. Ama biz 2 yılda bir toplam 200 yada 300 arası bir atama sayısına sahibiz. Bu da bizi mağdur ediyor. Biz onlara verilen görev tanımının hepsine sahibiz. İşte hastanın diyalize alınması, diyaliz öncesi ve sonrası işlemlerin hepsini yapabilir yetkinliğine sahibiz ve bununla ilgili diplomalarımız da var. Şuana kadar bir cevap alamadık ama biz durmayı düşünmüyoruz. Çünkü mağduriyetimiz günden güne artıyor. Günden güne diyaliz teknikeri sayısı artıyor. 12 tane devlet üniversitesinde, 28, 29 tane de özel üniversitede bu bölüm var. Konuyla ilgili şöyle bir cevap alıyoruz, 'Diyaliz teknikerleri yeterli eğitime sahip olmadığı için hemşire tercih ediliyor' deniliyor. Oysaki bizim üniversite bölümümüz var. 2 yıl boyunca bu eğitimi görüyoruz. Diyaliz bölümünün 4 yıla çıkarılması ile ilgili bir konu söz konusuydu ama bununla ilgili bir çalışma da yapılmadı. Bir çelişme olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta bölümümüz 4 yıllık olmayabilir ama bize ayrılan 2 yıllık eğitim süresinde biz elimizden geleni yaptık, yaz ve dönem içi stajlarımızı tamamladık. Bu konunun artık ses getirmesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Teknikerlerden detaylar



- Mutaf'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

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Erciyes dağında sürpriz evlilik teklifi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te Kan Uzmanı Süleyman Aslantaş (28), 2 yıldır görüştüğü Doktor Figen Ertan’a (28) pankart, çicek ve yüzükle sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Evlilik teklifinin ardından çift, müzik eşliğinde kayak pistinde dans etti.



Erciyes Master Planı ile çok farklı çehreye bürünün Erciyes kayak merkezi, sosyal aktivitelerinde sürpriz evlilik tekliflerinin yapıldığı seçkin alanlardan birisi oldu. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesinde kan uzmanı olarak çalışan Süleyman Aslantaş, özel bir hastane’de doktor olarak çalışan Figen Ertan’a hazırladığı pankartın önünde diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Snowboard ile kayak yapan Ertan’ın üst istasyondan kayarak inişini çiçek ve tektaş yüzükle bekleyen Süleyman, şaşkınlıkla yere düşen sevgilisini kaldırarak “ Benimle Evlenir misinö dedi. Sürpriz evlilik teklifinin şaşkınlığını yaşayan Doktor Figen “ Evetö diyerek çevredeki kayakçıların alkışları arasında sevgilisine sarıldı. Genç çift daha sonra müzik eşliğinde karlar üstünde dans etti.



Sürpriz evlilik teklifiyle ilgili konuşan Süleyman Ertaş, “Figen'le İki yıldır görüşüyoruz. Kayak yapmak için sözleştiğimiz Erciyes’te kendisini teleferikle dağın üst kısmına gönderdim. Yaptırdığım pankart ve arkadaşlarımın katkısı ile inişte evlilik teklifini yaptımö dedi. Doktor, Figen Ertan ise, “ Sürpriz evlilik teklifinden dolayı çok mutlu oldum. Düğünümüz de Erciyes’te olacakö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



- Erciyes Kayak Merkezinden görüntü



- Evlilik teklifi pankartı



- Evlenme teklifi yapacak gencin bekleyişi



- Doktor Figen Ertan’ın kayak yaparak evlilik teklifi aldığı yere gelişi



- Süleyman Aslantaş’ın diz çökerek yaptığı evlilik teklifi



- Yüzük takması



- Çiftin röportaj



- Erciyes Kayak Merkezinde yaptığı ilk dans

Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, DHA)

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