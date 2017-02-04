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Seramiksan–Galatasaray: 0-3

04 Şubat 2017 18:14

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

SALON: Yıldırım Beyazıt

HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

SERAMİKSAN: Cansu (x), Meryem (xx), Tow Arnett (x), Selime (x), Krsmanovic (xx), Nikolava (x), Sedef (x), Elif (xx), Sıla (x), Gamze Türk(x)

GALATASARAY: Gamze (xxx), Aslı (xx), Jack (xxx), Charlotte (xxx), Güldeniz (xx), Centoni (xxx), Nihan (xxx) Ada (xx), Ruseva (xx), Seda (xx)

SETLER: 20-25, 20-25, 18-25

SÜRE: 83 dakika (29, 28, 26)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi’nde Turgutlu temsilcisi Seramiksan, 14. hafta mücadelesinde evinde Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini aldı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin setleri 20-25, 20-25 ve 18-25’lik skorlarla sona erdi. Seramiksan bu sonuçla 10 puanda kalırken, Galatasaray puanını 28’e çıkardı. Seramiksan seyircisinin salonu tıklım tıklım doldurduğu maçta Turgutlu ve çevresinden gelen yaklaşık 250 Galatasaray taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. Her iki takım taraftarı son günlerde popüler hale gelen İzmir Marşı’nı birlikte söyledi.

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