Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 3 (Ziraat Türkiye Kupası)

Kayserispor çekrek finale yükseldi

Kayserispor çekrek finale yükseldi

Ercan ATA - ANKARA / DHA (fotoğraflı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Gençlerbirliği, sahasından Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler:

Büülent Yıldırım xx, Ekrem Kan xx, Asım Yusuf Öz xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas Claro xx, Palitsevich xx, Uğur Çiftçi xx, Khalili xx, Selçuk Şahin xx,(78 dk Murat Duruer) xx Serdar Gürler xx, Renato Escobar xx, Aydın xx,(55. Dk , Etien Velikonja) xx Vedat Muriç x (46. Agon Mehmedi)xx

Kayserispor: Muammer Zülfikar xx, Hakan Aslantaş xx, Mabiala xxx, Efe Halil xx, Levent Gülen xx, Rotman xx, Sow xx, Varela xx,(79.dk Ryan Isaac)xx Umut Sönmez xx,(62. Dk Enguemo)xx Güray xxx, Welliton xxx (70. Dk Umut Bulut) xx

Sarı Kartlar. Mabiala, Samba Sow, Güray Vural, Muhammer (Kayserispor) Serdar Gürler (Gençlerbirliği)

Goller: (35.dk Welliton, (Kayserispor) 68. Dk Serdar Gürler, Uğur Çiftçi Kendi kalesine, 86. Dk Etien Velikonja (Gençlerbirliği)

(İLK YARI)

14. dakika da sol taraftan ceza sahasına giren Vadat, penaltı noktasında ki Serdar'ı gördü. Bu futbolcu bekletmeden vurdu, Efe ağlara gitmekte olan topu son anda çıkardı.

35.dakika da Kayserispor'un sol taraftan Gürey'ın ortasında kale sahası içerisinde Wellıton'un dokunuşunda top ağlara gitti. 0-1

45+1. Dakika da savunmada Palitsevich'n uzaklaştırmak isteği top Güray'a çarptı ve Welliton'un önünde kaldı. Weliton ceza sahasına girerken vurdu, Kaleci Hopf'u geçen top ağlarla buluştu. 0-2

(İKİNCİ YARI)

49. dakika da Mehmedi'nin düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu Khalili kullandı. Kaleci Muammer Zülfikar yatarak topu kontrol etti.

67. dakika da Efe ceza sahasında Etien Velikonja'yı düşürmesi ile kazanılan penaltıyı Seradar kullandı.

68.dakika da penalty atışında Serdar'ın İlk vuruşunda top Kaleci Muhammer'den döndü. Dönen topu tamamlayan Gürler skoru 1-2 yaptı.

71. dakika da penaltı noktasında seken topa Khalili vurdu. Kale çizgisi üzerinde olan Efe topu çıkardı.

76. dakika da sol taraftan ceza sahasına giren Güray'ın ortasında top, Uğur Çiftçi'ye çarparak ağlara gitti. 1-3

86. dakika da ceza yayı üzerinde topla buluşan Renato Escobar'ın pası ile ceza sahasına giren Etien, düzgün bir vuruşla topu Kaleci Muhammer'in sağından filelere gönderdi. 2-3