Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    13°
    04 Şubat 2017 18:38
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Bellona AGÜ Spor - Mersin Büyükşehir Belediye: 74 - 64

04 Şubat 2017 18:11

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Turgut Işık (x), Egemen Ercan (x), Orhan Çağrı Hekimoğlu (x)



BELLONA AGÜSPOR: Wauters (xx) 9, Dila (xx), Ayşegül (xxx) 6, Jelena (xxx) 16, Chelsea Gray (xxxx) 20, Lara (xx) 6, Gizem (xxx) 9, Wright (xx) 8



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Gökçe (x), Nilay (xxx) 14, Fahriye (x), Petronyte (x) 4, Farhıya (xxxx) 20, Kay Henry (x) 6, Melike (x), Robinson (xxx) 14, Şeyma (x), Nevin (x) 6

1.PERİYOT: 20 - 25



2.PERİYOT: 40 - 39



3.PERİYOT: 62 - 53



Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında Bellona AGÜSpor evinde konuk ettiği ve ilk periyodu geride kapattığı maçta Mersin Büyükşehir Belediye’yi 74-64’lük sonuçla yendi.

Maça seri sayılarla başlayan Mersin Büyükşehir Belediye periyot ortasına kadar farkı korudu. Daha sonra Bellona AGÜ Spor farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Mersin takımı ilk periyodu 5 sayı farkla önde tamamladı: 20-25. Periyodun başlarında Nevin’in seri sayılarıyla farkı 7 sayıya kadar çıkartan Mersin Büyükşehir Belediye karşısında oyuncu değişikliğine giden ev sahibi takım , beraberliği yakaladı :29-29  Periyodun kalan dakikalarında son saniyelere kadar skor üstünlüğünü elinde tutan konuk takım karşısında ev sahibi takım Chelsea Gray’ın son saniye basketi ile öne geçerek devreye 1 sayı önde girdi: 40-39. Üçüncü periyoda seri sayılar ile başlayan Bellona AGÜ Spor konuk takımın savunma hatalarını da değerlendirerek farkı çift hanelere çıkarttı. Dördüncü periyotta farkı koruyan Bellona AGÜ Spor müsabakayı 10 sayı farkla kazandı: 74-64.



FOTOGRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Bakan Soylu'dan koruculara ek tazminat müjdesi
Seramiksan - Galatasaray(Ek Fotoğraflar)
(Görüntülü Haber) CHP'li Böke: Anayasa değişikliği gerçekleşirse demokratik cumhuriyetin sonu gelecek
DHA İSTANBUL BÜLTENİ 4
DHA YURT BÜLTENİ - 12
Sahte plakalı araçla akaryakıt hırsızlığı güvenlik kamerasında
Seramiksan–Galatasaray: 0-3
Yaşlı çift sobadan zehirlendi; 1 ölü
Gençlerbirliği: 2 - Kayserispor: 3 (Ziraat Türkiye Kupası)
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN KİTABININ İMZA GÜNÜNDE OKURLARIYLA BULUŞTU (1)
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Nürnberg Oyuncak Fuarı 1 Şubat’ta kapılarını açıyor
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
Bahçede soğuk suyla yıkanan yaşlı, huzurevine yerleştirildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3708:0513:2516:0518:3319:54
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=