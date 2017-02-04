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(Görüntülü Haber) CHP'li Böke: Anayasa değişikliği gerçekleşirse demokratik cumhuriyetin sonu gelecek

04 Şubat 2017 18:33

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Eğer bu anayasa değişikliği gerçekleşirse Türkiye'de bildiğimiz anlamıyla demokratik cumhuriyetin

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Eğer bu anayasa değişikliği gerçekleşirse Türkiye'de bildiğimiz anlamıyla demokratik cumhuriyetin sonu gelecektir. Demokrasi tamamen ortadan kaldırılacaktır" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Adapazarı'ndaki partisinin Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sakarya İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve partililer katıldı. Selin Sayek Böke anayasa değişikliği ile ilgili olarak, "Eğer bu anayasa değişikliği gerçekleşirse Türkiye'de bildiğimiz anlamıyla demokratik cumhuriyetin sonu gelecektir. Demokrasi tamamen ortadan kaldırılacaktır. Oysa ki demokrasiye hava kadar, su kadar ihtiyacımız var. Neden diye sorarsanız demokrasinin eksikliğinin ne yarattığını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Son 2,5 yıldır fiili bir başkanlık dönemi yaşanıyor zaten" dedi.Başkanlık sisteminin tek bir kişiye meclisi fesh etme yetkisi vermek olduğunu ifade eden Böke, şöyle konuştu:"Ortaya konmuş olan anayasa değişikliği teklifinin bir rejim değişikliği teklifi olduğu açıktır. Konuştuğumuz kaygılar da bunun bir rejim değişikliği olduğunu açıkça karşımıza koyuyor. İster adı başkanlık olsun, ister parlamenter sistem olsun. Demokratik rejimlerde olmazsa olmaz şeyler vardır. Bu rejim demokrasinin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığını yok ediyor. Karşımıza çıkardığı şey bir tek adama bütün iktidarı teslim etmek ve bu tek adama sizlerin oylarıyla seçtiği vekillerin barındığı meclisi fesh etme yetkisi vermek. Tek bir kişi bizlerin kurduğu, bizlerin irademizi teslim ettiği egemenliği temsil eden meclisi fesh etme yetkisi veriyor."Böke, başkanlık sisteminin getirilmesiyle ülkenin düzenini tek bir kişinin inşa edeceğini söyleyerek, "400 milletvekilinin ancak onayıyla yüce divana gidilebilecek. Diyelim ki o 400 milletvekili bulundu ve yüce divana gidildi. O yüce divandaki 15 hakimin 12'sini cumhurbaşkanı atayacak. Bu yetmiyor anayasa mahkemesinin 15 üyesinin 12'sini, HSYK'nın da 13 üyesinin 6'sını cumhurbaşkanı atayacak. Tek bir kişi, sizin benim 80 milyonun hukukunu tarif edecek olan düzeni tek bir kişi inşa edecek. Ben benim sözüm olsun, sizin sözünüz olsun istiyorum" diye konuştu.

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