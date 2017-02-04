İslahiye'de 650 paket kaçak sigara ele geçti

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polisin genel asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde 650 paket kaçak sigara ele geçti.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polisin genel asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde 650 paket kaçak sigara ele geçti.

İlçede Asayiş, Toplum Destekli Büro, Terör ve Trafik Şube Amirliği ekipleri, gece saatlerinde 5 bölgede kontrol noktası oluşturdu. İlçe girişi ve çıkışları ile halkın yoğunlukta olduğu bölgelerdeki şüpheli kişi ve araçları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı. 2 saat süren denetimlerde 316 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu Ali Bekri yönetimindeki 27 MD 736 plakalı otomobilin bagajında, poşetler içerisinde 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Bekri gözaltına alındı.

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