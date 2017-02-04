Medipol Başakşehir - Galatasaray: 2 - 1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Medipol Başakşehir çeyrek finale yükseldi

Medipol Başakşehir çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı 2 - 1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe turu getiren golleri 15 ve 27. dakikalarda Mustafa Pektemek kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek golü ise 90+2. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi.

İSTİFA SESLERİ

Bu arada Galatasaraylı taraftarlar uzun süre, "Yönetim istifa" ve "Riekerink istifa" tezahüratları yaptı.

İSTANBUL / DHA