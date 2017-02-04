Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    13°
    05 Şubat 2017 02:33
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) Bakan Işık'tan Yunanistan Savunma Bakanına tepki

04 Şubat 2017 23:55

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan Savunma Bakanına tepki göstererek, "Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan Savunma Bakanına tepki göstererek, "Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum" dedi. İzmit'te Seka Park'ta bulunan bir restoranda partisin istişare toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dostluğunun değerli bir dostluk olduğunu belirterek Yunanistan Savunma Bakanı'na tepki gösterdi. Bakan Işık, "Türkiye'nin düşmanlığının da özellikle nereden gelirse gelsin çok ciddi bir sorun olduğunu da herkesin bilmesi lazım. Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum. Elbette bugüne kadar aramızda çözülmeyen sorunlarımız var. Ama bu sorunların çözümü meydan okumak değil, sorunlara yönelik iştikşafı görüşmeleri sürdürmektir. Bu Yunanistan'ın lehine değildir. Türkiye ve Yunanistan bu bölgede sorunlarını oturarak, konuşarak çözmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim tavrımız budur. Bundan dolayı hiç kimsenin sorumsuzca ve provokatif açıklamalar yapmasını asla kabul etmeyiz. Biz Türkiye olarak, sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Bu hiçbir zaman emrivakiye boyun eğeceğimiz anlamına da gelmez. Yunanistan'a çağrımız, bu konuda Savunma Bakanı'nın sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızı, meselelerimizi bir arada birlikte konuşarak, çözüm yolu için gayretlerimizi sürdürmemizdir. Bu çağrıyı bir kez daha buradan, Kocaeli'nden yineliyorum" dedi.'TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEM YAPAMAZ HALE GELECEK'Terör örgütü PKK'nın eylem yapamaz hale geleceğini söyleyen Bakan Işık şöyle konuştu: "Son 1.5 yıllık süreçte Allah'a hamd olsun terör örgütüne öyle darbeler vuruldu ki; önümüzdeki süreçte terör örgütü eylem yapamaz hale geliyor, gelmekte ve gelecek. Bundan kaçışı terör örgütünün yok. Şu anda da yoğun mücadele kar ve kış şartlarında devam ediyor. PKK ile mücadele bir noktaya gelince Türkiye'ye DEAŞ salınmaya başlandı. Bir dönem Türkiye DEAŞ'ı destekliyor yaygarasında bulunanlar, şimdi dut yemiş bülbül gibi. Halbuki DEAŞ'a karşı en sert mücadeleyi veren de Türkiye'dir. Fırat Kalkanı harekatında yaklaşık 2 bin kilometrelik alan DEAŞ'tan temizlendi. El Bab'ın etrafındaki bütün köyler DEAŞ'tan temizlendi. El Bab'ın DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi Allah'ın izniyle yakındır. Orada askerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte bu hainleri El Bab'dan temizleyecek ve DEAŞ'tan orayı kurtaracak. Oradaki askerlerimiz de kahramanca mücadelelerini sürdürüyorlar" 'ONLAR İHANETLERİNİ GÖSTERİYORLAR'Işık, Türk ordusunun FETÖ'den temizlenerek daha güçlendiğini belirterek, "FETÖ operasyonlarından dolayı gelip yargıya hesap vermeyen yurt dışına kaçan bazı sözde komutanlar, uluslararası medyada boy gösteriyorlar, efendim 'Türk ordusu zayıflamış.' Değerli arkadaşlar Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri bu FETÖ'cülerden temizlendiği için çok daha güçlendi. Artık abisinden değil, komutanından emir alıyor. TSK'nın tüm subayları önceden bazıları komutandan aldığı emirleri ağabeyine onaylatıyordu. Ağabeyinden başka bir emir alırsa, komutanın emrini değil, ağabeyinin emrini uyguluyordu. Böyle bir ordu mu güçlüdür, yoksa komutanı yerinde ağabeyinden emir alan sözde komutanlar, sözde askerlerin temizlendiği TSK mı güçlüdür? Onlar ihanetlerini gösteriyorlar. Hainin ihaneti biter mi? Bunlar saf Anadolu insanına ne diyorlardı; 'Biz Türkiye, eğitim için, çocuklar için çalışıyoruz' diyordu. Kimin için çalıştıklarını herkes çok net görüyor" diye konuştu.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Taksim'de çiçekçi kavgası: 2 yaralı
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho İstanbul'da
TAKSİMDE ÇİÇEKÇİ KAVGASI: 2 YARALI
DHA YURT BÜLTENİ - 16
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho İstanbul'da
BREZİLYALI YILDIZ RONALDİNHO İSTANBUL'DA
Ak Parti Genel Başkan Yardıcısı Ataş'tan partililere tepki
Bakan Işık'tan Yunanistan Savunma Bakanına tepki (2)
Burkina Faso, Afrika Uluslar Kupası'nda 3. oldu
(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı'nın açıklamaları
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Nürnberg Oyuncak Fuarı 1 Şubat’ta kapılarını açıyor
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3708:0513:2516:0518:3319:54
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=