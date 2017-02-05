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Bakan Işık'tan Yunanistan Savunma Bakanına tepki (2)

05 Şubat 2017 00:12

'BU BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR, REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİLDİR'

'BU BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR, REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİLDİR'
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak, "Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de halkın iradesinin sandığa yansıdığı gibi hükümete de yansımaması. Şimdi bir sistem değişikliği yapıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'yi yönetecek kadroyu halk sandıkta doğrudan seçsin. Parlamenter sistemde önce milletvekilleri seçiliyor, o milletvekilleri hükümeti parlamentodan çıkartıyor. Bu cumhurbaşkanlığı sistemi veya başkanlık sistemi de diyebilirsiniz, bu sistemde ülkeyi yönetecek kişi veya kadro doğrudan halkın oyuyla seçiliyor. Bir daha Mecliste gensoru, güven oyu yok. Bu bir sistem değişikliğidir, rejim değişikliği değil" dedi.
Türkiye'nin rejiminin belli olduğunu ifade eden Işık, "Bu konu 1923 yılında artık bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Türkiye'nin rejimi bellidir. Bugün niye bizim sistem tartışması dediğimiz konuyu ısrarla CHP rejim tartışmasına çekmek istiyor. Burada CHP'yi anlamak mümkün değil" diye konuştu.
'BİR GEMİYİ İKİ KAPTAN BATIRIR'
Sistemin özünde halkın hükümeti sandıktan doğrudan seçmesi olduğunu söyleyen Işık, "2007 referandumundan sonra CHP Türkiye'yi iki başlılığa götürmüştür. Bir taraftan halkın doğrudan oylarıyla seçtiği bir cumhurbaşkanı, bir tarafta da parlamentoda genel seçim sonrasında oluşan aritmetikten çıkan bir başbakan. Yani bir gövdede iki baş. Bunun sürdürülebilir olmadığını anlamak için kahin olmaya gerek yok. Askerlerin çok güzel bir sözü var 'Bir gemiyi iki kaptan batırır derler' O zaman ne yapmak gerekiyor? Çift başlılığı ortadan kaldırmak, halkın doğrudan cumhurbaşkanını sandıkta seçmesini sağlamaktır. İşte bizim yaptığımız budur. Sistemin özünde halkın hükümeti sandıkta doğrudan seçmesi vardır" şeklinde konuştu.  
Yürürlükte olan anayasanın Kenan Evren'e göre yapılmış bir anayasa olduğunu söyleyen Bakan Işık, "Her türlü yetki olacak ama hiç sorumluluk olmayacak. Şu anda bu olay var mı, var. Düşünün siz Kocaeli'nin herhangi bir il müdürü cumhurbaşkanının imzası olmadan atanamıyor. O müdür yolsuzluk veya yanlış bir iş yaparsa, bakan ve başbakan sorumlu, Cumhurbaşkanı sorumlu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi için bunu istemiş olsa noktasına virgülüne dokunmayın derdi. Her yetki ve ama hiç bir sorumluluk yok. Bu demokrasinin ruhuna aykırı. CHP aslında 12 Eylül anayasasını noktasına virgülüne dokunmamak için uğraşıyor. Siz söylemde bu anayasa Türkiye için olmuyor demiyor musunuz? Biz buna karşıyız demiyor musunuz? Niye getirmiyorsunuz alternatiflerinizi? Hangi parlamenter sistemde Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanının sahip olduğu yetkiye sahip bir cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı isterse sistemi tamamen kilitleyebiliyor. Bu kilitlemeden dolayı da hiç kimseye karşı hesap vermek zorunda değil. Geçmişte bunun örneklerini yaşadık. Şimdi hayır yetki ve sorumlulukta birlikte verilsin. Eğer yetki veriliyorsa sorumlu olsun. Sorumluluk veriyorsak yetki de verelim" dedi.
TÜRKİYE HİÇ BİR ZAMAN DİKTATÖRLERE PRİM VERMEDİ
Türkiye'de kimsenin diktatörlüğe yönelik bir endişe taşımasına gerek olmadığını söyleyen Bakan Işık, "Biz bu yeni sistemle Türkiye'nin çok daha hızlı yol alacağını, yetki ve sorumluluğun aynı anda birlikte alınmasından dolayı Türkiye'nin kararlarını çok daha hızlı alacağını, uygulamanın çok daha etkili hale geleceğini düşünüyoruz. Bu anayasa değişiklik paketinin referandumda milletimiz tarafından inşallah gerekli destek alınarak, kabul edileceğine inanıyoruz"    

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