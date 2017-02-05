Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    13°
    05 Şubat 2017 02:33
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho İstanbul'da

05 Şubat 2017 01:24

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

Brezilya'nın efsane ismi Ronaldinho, İspanya'dan Türkiye'ye geldi. THY'nin tarifeli seferiyle Barcelona'dan İstanbul'a gece geç saatlerde gelen efsane futbolcu Ronaldinho'yu Atatürk Havalimanı'nda ünlü Menajer Ümit Akbulut karşıladı. Havalimanı çalışanları ve Türk Hava Yolları uçuş ekibinin fotoğraf çekilme isteğini kırmayan ünlü forvet özel bir araca binerek havaliman'ndan ayrıldı.

Brezilyalı yıldızın İstanbul'a ünlü futbolcuların da ortakları arasında bulunduğu menajerlik ve organizasyon şirketine ortak olmak için geldi. Ronaldinho'nun ayrıca Japonya'da açtığı R10 spor okulunun ikinci şubesini Hadımköy'de Ümit Akbulut'la birlikte açacağı öğrenildi. Aralık ayında gelmesi gereken Ronaldinho'un Chapecoense futbol takımının bindiği uçağın düşmesi nedeniyle gelemediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------



- Ronaldinho pasaporttan geçiş görüntüsü



- Ronaldinho yürüyüş görüntüsü



- Ronaldinho thy ve çalışanlarla fotoğraf çekilenlerden görüntü



- Ronaldinho havalimanından çıkışı



- Ronaldinho araca biniş ve ve araçların gidiş görüntüsü



- Genel ve detay görüntü

05.02.2017 - 00.54 Haber Kodu : 170205004

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Taksim'de çiçekçi kavgası: 2 yaralı
TAKSİMDE ÇİÇEKÇİ KAVGASI: 2 YARALI
DHA YURT BÜLTENİ - 16
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho İstanbul'da
BREZİLYALI YILDIZ RONALDİNHO İSTANBUL'DA
Ak Parti Genel Başkan Yardıcısı Ataş'tan partililere tepki
Bakan Işık'tan Yunanistan Savunma Bakanına tepki (2)
Burkina Faso, Afrika Uluslar Kupası'nda 3. oldu
(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı'nın açıklamaları
PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu 2 terörist yakalandı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Nürnberg Oyuncak Fuarı 1 Şubat’ta kapılarını açıyor
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3708:0513:2516:0518:3319:54
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=