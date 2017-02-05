Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    13°
    05 Şubat 2017 02:33
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Taksim'de çiçekçi kavgası: 2 yaralı

05 Şubat 2017 01:38

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TAKSİM Meydanı'ndaki çiçekçiler arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı.

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TAKSİM Meydanı'ndaki çiçekçiler arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı.



Olay Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçilerin önünde Saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre meydanda satış yapan çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Ayhan Barın ve o sırada kavgayı ayırmak isteyen Sedat Yorgun bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olayı gerçekleştiren Samet Yorgun ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede inceleme başlattı. Yaralı iki kişi ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(FOTOĞRAFLI)

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho İstanbul'da
TAKSİMDE ÇİÇEKÇİ KAVGASI: 2 YARALI
DHA YURT BÜLTENİ - 16
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho İstanbul'da
BREZİLYALI YILDIZ RONALDİNHO İSTANBUL'DA
Ak Parti Genel Başkan Yardıcısı Ataş'tan partililere tepki
Bakan Işık'tan Yunanistan Savunma Bakanına tepki (2)
Burkina Faso, Afrika Uluslar Kupası'nda 3. oldu
(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı'nın açıklamaları
PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu 2 terörist yakalandı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Nürnberg Oyuncak Fuarı 1 Şubat’ta kapılarını açıyor
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3708:0513:2516:0518:3319:54
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=