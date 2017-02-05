Çatıdan düşen kar kitlesi ölümüne neden oldu

ARSİN(Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Arsin İlçesi'nde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 63 yaşındaki Safiye Şahin öldü.
ARSİN(Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Arsin İlçesi'nde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 63 yaşındaki Safiye Şahin öldü.
Olay ,Yeşilköy Mahallesi'ne meydana geldi. Yalnız yaşayan Safiye Şahin'den bir süre haber alamayan çevre sakinleri, evinin bulunduğu sokakta bir evin çatısından düşen kar kitlesinin altında kadının cesedini buldu. Sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Safiye Şahin'in öldüğünü belirledi. Şahin'in cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.