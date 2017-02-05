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Bonzaiye bir kurban daha

05 Şubat 2017 07:59

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da ailesi tarafından aranan 26 yaşındaki Emre Bülbül'ün cesedi oturduğu binanın bodrum katında bulundu. Yapılan ilk incelemede

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da ailesi tarafından aranan 26 yaşındaki Emre Bülbül'ün cesedi oturduğu binanın bodrum katında bulundu. Yapılan ilk incelemede Bülbül’ün kullandığı sentetik uyuşturucu bonzai nedeniyle öldüğü belirlendi. 
Merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak’ta ailesi ile birlikte oturan uyuşturucu bağımlısı Emre Bülbül’ün eve gelmemesi üzerine ailesi çevrede araştırma yapmasına rağmen kendisini bulamadı. Zaman zaman da eve gelmediği belirtilen Bülbül, yakınları tarafından aranırken oturduğu Koz Apartmanı'nın bodrum katından gelen ağır kokular nedeniyle apartman sakinleri yaptıkları incelemede Emre Bülbül’ü yerde yatar vaziyette ölü olarak buldu.
Emre Bülbül’ün annesi Sibel, babası Mustafa Bülbül ve kardeşleri sinir krizleri geçirken ilk müdahaleleri sağlık görevlileri tarafından olay yerinde bulunan 112 Acil Servis Ambulansında yapıldı. Bülbül çiftinin bir çocuklarının 6 yıl önce havuzda yüzerken boğularak öldüğü belirtildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede bonzai nedeniyle öldüğü belirlenen Emre Bülbül’ün cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılarak soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI



  

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