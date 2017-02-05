Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, Winterfest'te

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, düzelenen Winterfest etkinlikleri kapsamında Ece Seçkin ve Ozan Doğulu konser verdi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, düzelenen Winterfest etkinlikleri kapsamında Ece Seçkin ve Ozan Doğulu konser verdi.

Türkçe popun genç ve etkili seslerinden Ece Seçkin ile Ozan Doğulu, Winterfest etkinliği kapsamında sahneye çıktı. Ece Seçkin, popüler şarkısı 'Adeyyo' ile konserine başlarken sevilen şarkılarını söyledi. Dansçılarıyla şovlar da yapan Seçkin, konser alanını dolduran yüzlerce üniversite öğrencisini geç saatlere kadar coşturdu. Yaklaşık 3 saat boyunca şarkılarını seslendiren Seçkin, hayranları tarafından büyük alkış aldı.



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