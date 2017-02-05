DHA YURT - Bursa’da DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı

BURSA’da DEAŞ terör örgütüne karşı bu sabah 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu 46 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA’da DEAŞ terör örgütüne karşı bu sabah 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu 46 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber: BURSA, (DHA)-

===============================================