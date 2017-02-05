DHA YURT BÜLTENİ-3

Çığ düşme anı

Çığ düşme anı

Çığdan saniyelerle kurtuldu

VAN'ın Başkale İlçesi'nde kar temizleme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalıştığı alana çığ düştü. Belediye operatörü, çığdan saniyelerle kurtuldu.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şube ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Aydemir Mahalleleri ile Kevçikan Mezrası'nda kar temizleme çalışmaları yaparken çığ düştü. Düşen çığ yolu ulaşıma kapatırken dozer operatörü olaydan saniyelerle kurtuldu. Çığın düşme anı ise diğer ekipler tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Yol yapılan çalışmanın ardından 3 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin çalıştığı alandan görüntü

-kar temizleme çalışmaları

-dozerin görüntüsü

-ÇIĞ DÜŞME ANI

-detaylar

Haber: Murat ÇAĞLAR/VAN, (DHA)-

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Bursa’da DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı

BURSA’da DEAŞ terör örgütüne karşı bu sabah 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu 46 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber: BURSA, (DHA)-

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Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İZMİR'de düzenlenen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerine gidip kente dönen ve çatışma bölgelerindeki teröristlerle bağlantıyı sürdüren, İzmir'de eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 9 kişi yakalandı. Aramalarda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap da ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerine gittikten sonra İzmir'e dönen ve çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlarını kesmeyen şühelilerin İzmir'de yeni eylem hazırlığında bulunduğunu tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla polis tarafından İzmir merkez ve Menemen'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.

Haber: İZMİR, (DHA)-

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DEAŞ'ın sözde El Bab valisi öldürüldü

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki sözde valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü.

Bölgdeki kaynaklardan edilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'a sözde vali olarak görevlendirdiği Ebu Halid Ürdüni olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, örgütün sözde Rakka Valisi'nin, öldürülen Ürdüni'nin yerine görevlendirilen sözde valiye gönderdiği bir mektuba da ulaştı. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

-Hava harekatı görüntüleri

Haber: Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, (DHA) -

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Doğubayazıt Belediye Başkanı 11 meclis üyesi tutuklandı

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde terör operasyonunda gözaltına alınan DBP'li Belediye Başkanı Rohat Özbay ile birlikte 11 belediye meclisi üyesi tutuklandı.

Doğubayazıt'ta belediye başkanı Rohat Özbay'ın işyeri ve evine 23 ocak günü operasyon düzenlendi. Belediye binası ile evde yapılan aramaların ardından Başkan Özbay ile birlikte 13 belediye meclisi üyesi de gözaltına alındı. Doğubayazıt Belediyesi'ne kaymakam Ulaş Akhan kayyum atandı.

Sorgusu tamamlanmasıyla Başkan Rohat Özbay ile birlikte adliyeye götürülen 13 belediye meclisi üyesi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusu sonunda serbest bırakılırken 12 kişi dün gece tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Başkan Rohat Özbay ve 11 belediye meclisi üyesi 'terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık' ve 'örgütün propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı. Başkan Özbay ile belediye meclisi üyeleri Ağrı M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Haber: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) -

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Alkollü sürücü yol kenarında yürüyen yayalara çarptı: 2 ölü, 3 yaralı



SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen yayalara çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba İlçesi'ne bağlı Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Birol G. yönetimindeki 34 TS 3209 plakalı otomobil, gece saat 01.00 sıralarında yolun kenarında yürüyen Nurgül Karkucak (35), Naide Sezer (53), Atanur Karkucak (18) ve Muhammet Can Sezer'e (18) çarptıktan sonra bir evin istinat duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan yayalar ile sürücü sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Naide Sezer ile Nurgül Karkucak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yaralı sürücünün ağzının alkol koktuğunu belirten polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: SAMSUN, (DHA) -

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Safra kesesi ameliyatıyla gelen ölüme soruşturma

ZONGULDAK'ta 62 yaşındaki Makbule Gülçebi, safra kesesindeki taş nedeniyle ameliyat edilmesinden 2 sün sonra taburcu olduğu gün evinde öldü. Adli Tıp Kurumu'nun, ölümün kolesistektomi (safra kesesi) ameliyatı ve gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği raporu üzerine Valiliğin soruşturma izni verdiği Dr. A.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeşil Mahallede oturan 5 çocuk annesi Makbule Gülçebi, 19 Ocak 2016'da evde rahatsızlanınca kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde safra kesesinde taş olduğu belirlenerek 1 gün sonra Genel Cerrahi Uzmanı Dr. A.E. tarafından ameliyat edildi. Gülçebi, 22 Ocak'ta hastaneden taburcu edildi. Aynı gün Ereğli İlçesi'ndeki kızının yanına giden Gülçebi, evde fenalaştı. Gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesine rağmen Gülçebi yaşamını yitirdi.

Gülçebi'nin ölümü üzerine Cumhuriyet Savıcısı'nın yaptığı otopsi raporları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Geçen yıl 1 Haziran'da gelen raporda, "Ölümün kolesistektomi (safra kesesi) ameliyatı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu anlaşılmıştır" denildi. Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın rapor doğrultusunda soruşturma izni vermesi üzerine Dr. A.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Gülçebi'nin yakınları, uzun süre geçmesine rağmen doktor hakkında dava açılmamasına tepki gösterdi. Gülçebi'nin oğlu 35 yaşındaki Erdem Turan, annesinin ölümünden 5 ay sonra gelen Adli Tıp Kurumu raporuyla doktorun hatalı olduğunu öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Annem safra kesesinden ameliyat oldu. Basit bir ameliyattı. Doktor 2 gün sonra eve gönderdi. Evde fenalaştı ve kardeşim ambulansı aradı. Kalp masajı yapmışlar ama kurtaramamışlar. Cumhuriyet Savcısı ölümünün ardından otopsi yaptı. Adli tıp kurumu raporunda doktorun hatalı olduğunu oy birliğiyle karar verdiler. Doktorun buna itiraz ettiğini öğrendik. Biz de savcılıkta şikayetçi olduk. Annemin ölümü üzerinden 1 yıl geçti. Artık mahkemenin açılmasını istiyoruz. Biz doktorun cezasını almasını istiyoruz. Bu kadar beklemek istemiyoruz. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Annem normal vefat etmedi. Bu raporlarda sabit. Biz gerekenin yapılmasını istiyoruz."

Görüntü Dökümü:

-Erdem Turan'ın mezarda dua etmesi

-Erdem Turan ile röp.

-Erdem Turan'ın valilik kararını göstermesi

-Atatürk Devlet Hastanesi'nden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Azeri anne 'Umut' için resmen başvurdu, DNA testi yapılacak (2) (Geniş Haberi)



ANTALYA'da 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tüm vücudu felç olan ve kamuoyunda 'Umut' olarak bilinen gencin oğlu olduğunu iddia eden Azeri Asıllı Rus vatandaşı İrade Mustafaoğul, DNA testi için kan örneği verdi. Koruyucu anne Gülsüm Kabadayı ise "Gerçek annesi olsa dahi 'Umut'u vermem" dedi.

Aksu İlçesi'nde 30 Ağustos 2008'de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen genç, tedaviye alındı. Ailesine ulaşılamayan, tüm vücudu felç olan ve hastanede 'Umut' adı verilen gence, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı.

Rusya'da yaşayan Azeri asıllı İrade Mustafaoğul, Korkuteli İlçesi'nde oturan ve bugün 25 yaşında olan 'Umut'un oğlu olduğunu iddia etti. Geçen eylül ayında Gülsüm Kabadayı'yı ziyaret eden İrade Mustafaoğul, Umut'un 16 yıl önce 7 yaşındayken kaybolan oğlu olduğunu söyledi. Umut'un gerçek isminin 'Kenan', kendisinin de öz annesi olduğunu öne süren Mustafaoğul, Rus resmi makamlar aracılığıyla Türkiye'ye başvurarak DNA testi yapılmasını talep etti.

SESLİ MESAJ GÖNDERDİ

Rusya'da DNA testi için kan örneği veren Mustafaoğul, koruyucu anne Gülsüm Kabadayı'ya sesli mesaj göndererek bilgi verdi. İrade Mustafaoğul mesajda, "Rusya'daki resmi kurumlara yaptığım başvuru sonrasında Umut'un, büyük oğlum Reşat'a çok benzediği tespit edildi. DNA testi için benden ve eşimden kan örneği alındı. Konu, Moskova'daki savcılar tarafından da takip ediliyor. Görüşme yapmak için bizi davet ettiler" ifadelerine yer verdi.

KAYIP ARANIYOR PROGRAMINA KATILDI

Umut'un 9 yıldır bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, İrade Mustafaoğul'un Rusya'da kayıpları arayan bir televizyon programı aracılığıyla kendisine ulaştığını söyledi. Mustafaoğul'un, Korkuteli'nde kendilerini ziyaret ettiğini, Umut'u gördüğünde gözyaşı döktüğünü, diğer iki oğluna çok benzettiğini kaydetti.

'UMUT', KADINI GÖRÜNCE ELİNİ KALDIRIP GÜLMÜŞ

Mustafaoğul'un Umut'un durumuna çok üzüldüğünü belirten Gülsüm Kabadayı şunları anlattı: "Kadın, Umut'u oğlu gibi kokladı ve sevdi. Umut da onu görünce elini kaldırdı, gülmeye başladı. İlk defa bir yabancıya böylesine tepki verdi. Kadın uzun süre Umut'un yanından ayrılmadı ve ona kaybettiği oğlunun adıyla 'Kenan' diye seslendi. Bize diğer iki çocuğunun fotoğraflarını da gösterdi. Özellikle büyük oğlu Reşat'ın Umut'a çok benzediğini söyledi." diye konuştu.

Umut'un kemik incelemesinde 1992 doğumlu olduğunun belirlendiğini anlatan Gülsüm Kabadayı, "Mustafaoğul'un kaçırıldığını iddia ettiği oğlu da 1993 doğumluymuş. Yaşları birbirine uyuyor" dedi.

DNA TESTİ İÇİN KAN VERDİ

İrade Mustafaoğul'un Rusya'ya döndüğünden beri kendisiyle yazıştığını da anlatan Kabadayı, şunları kaydetti:. "İrade Mustafaoğul, Rusya'da hukuki işlemleri başlatmış. 16 Ocak'ta Moskova'da savcılık aracılığıyla DNA testi yapılabilmesi için kan vermiş. Antalya'ya tekrar gelip cumhuriyet savcılığına başvuracağını ve DNA karşılaştırması isteyeceğini bildirdi. Umut'un oğlu olduğuna inanıyor ve başka bir ihtimalin olmadığını iddia ediyor."

'UMUT'U VERMEM'

"Umut artık benim oğlum gibi" diyen Kabadayı, "Gerçek annesi çıksa bile onu vermeye niyetim yok. 9 yıldır ona gece gündüz bakıyorum. İrade Mustafaoğul gerçek annesi ise tek beklentim Umut'un tedavisi için ona moral desteği vermesi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Anne Gülsüm Kabadayı Umut ile konuşurken görüntüsü

- Umut'un görüntüsü

- Azeri annenin Umut ile konuşmaya çalışması

- Kadının Umut'a sarılması

- Detaylar

HABER-KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA- (DHA)

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Genetik kanser hastalıklarında tanı ve tedavide ilk merkez

ÇUKUROVA Üniversitesi Adana Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi (AGENTEM), yeni nesil genetik tanı sistemlerinin klinik uygulamaları bakımından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Merkezde özellikle genetik testlerle kişilerin 26 kanser türüne karşı riskleri araştırılırken, ayrıca en uygun tedavi yöntemleri de saptanıyor.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi bünyesinde yeni hizmete giren AGENTEM'in Müdürü Doç. Dr. Atıl Bişgin, merkezde yapılan tıbbi tanı ve tedavilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikler kanser hastalıklarına yönelik çalışma yaptıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Atıl Bişgin şöyle dedi:

"Genetik tanı uzun yıllardır yapılıyor ama yeni nesil genetik tanı, birçok genin veya genetik faktörün bir arada taraması ya da yapılmasını kapsıyor. Merkezimiz yeni tıbbi cihazlarla yeni nesil genetik tanı sistemi kullanan, biyopsiye gerek kalmadan sadece kan alıp kanser hücresinin saptanması ve doğru tedavi yöntemlerinin belirlendiği Avrupa ve Türkiye'deki tek merkez."

'RİSKİ BELİRLEYİP HASTAYI YÖNLENDİRİYORUZ'

'Erken tanı, hayat kurtarır' sloganını anımsatan Doç. Dr. Atıl Bişgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı ailede birden fazla aynı kanser türünün veya farklı kanser türünün gözükmesine bağlı olarak, hastalarda çalıştığımız farklı genetik test panelleri var. Kişilere özel yapılan testlerle 26 farklı kanser türü için risk belirleyebiliyoruz ve aileleri de, takiplerinin yapılması gerekiyorsa ilgili birime yönlendirmeden, koruyucu cerrahiye kadar giden önerilerimizi yapıyoruz. Sağlıkta erken tanı hayat kurtarır ama biz daha hiç hastalık başlamadan, hastaları ele alıp yönlendiriyoruz. Meme kanserinden tutun bağırsak kanserine veya prostat kanserine kadar erken tanı koyabilirsek yüzde 80 tedavi şansı oluyor. Bu yüzde 80 ihtimali yakalamak için bu tip testlerin yapılması önemli."

'KANSER RİSKİ BELİRLEDİĞİMİZ DOKTORUN HER İKİ MEMESİ ALINDI'

Ailesinde yumurtalık ve kolon kanseri öyküsü bulunan genç bir doktora yapılan testlerde yüzde 98 ihtimalle meme kanseri olma riski belirlediklerini kaydeden Doç. Dr. Atıl Bişgin, "Böyle bir hastalık riski ortaya çıkınca plastik cerrahi ve genel cerrahi ekibiyle beraber, her iki meme alınarak sağlıklı ve estetik bir müdahale yapıldı. Kanser gelişim riskini sıfıra indirmiş olduk."

Görüntü Dökümü

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- 'Kanser riskinizi biliyor musunuz' yazılı tablo

- Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi'nde yapılan çalışmalardan genel ve detay görüntüler

- AGENTEM'in Müdürü Doç. Dr. Atıl Bişgin ile röp.

- Merkezde kullanılan alet ve makinelerden görüntüler

- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin dış görüntüleri

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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